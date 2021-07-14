Как вести себя на турмаршрутах, рассказали костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Правила поведения на туристических маршрутах озвучили в отделе предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в ведомстве, одно из самых важных требований к туристическому путешествию – обеспечение максимально возможной безопасности его проведения.

«В туристическом походе всегда присутствует элемент случайности, и устранить его полностью невозможно, но предусмотреть и свести его к минимуму необходимо. Причины таких случайностей часто связанны с неорганизованностью и неподготовленностью туристов. В этой связи, необходимо помнить о мерах предосторожности в туристических путешествиях»,- сообщает ДЧС.

Чаще всего маршруты туристических походов связаны с нагрузками, поэтому спасатели рекомендуют физически подготовиться до начала длительного маршрута.

«Перед выходом на маршрут необходимо в первую очередь: ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте; ознакомиться с гидро-, метеоусловиями, сложившимися в районе предполагаемого маршрута, с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута. Важно проверить снаряжение на наличие средств связи, средств сигнализации и возможность их зарядки, продуктов питания, медикаментов, обязательно сообщить родственникам, знакомым, о предполагаемом маршруте, продолжительности похода, предполагаемом времени возвращения, своевременно информировать их об изменениях своих планов»,- рекомендуют спасатели.

Вместе с тем, по мнению спасателей, в путешествии необходимо всегда следить за наличием сотовой связи.

«При возможной потери таковой, необходимо заблаговременно предупредить родственников и близких о том, где вы находитесь и куда направляетесь. При восстановлении связи обязательно сделайте контрольный звонок. Также, в пути следования старайтесь запоминать пройденный маршрут и ближайшие ориентиры; в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112». В это время также важно попытаться обозначить место Вашего нахождения (дым от костра, яркие вещи на ветках), чтобы спасатели могли Вас быстрее найти. Помните – соблюдение элементарных правил безопасности поможет Вам в трудную минуту»,- подытожили в отделе предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС.