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Как вести себя бессимптомным носителям коронавируса

22 Июня 2020 19:58
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Как вести себя бессимптомным носителям коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как правильно лечиться бессимптомным носителям коронавирусной инфекции, рассказала советник министра здравоохранения РК по лабораторной службе Жанар Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В первую очередь она рекомендовала не заниматься самолечением.

«У кого положительный тест на коронавирус, однако не наблюдается симптомов, надо наблюдать за своим состоянием, измерять температуру. При появлении каких-либо симптомов, к примеру, одышки, небольшой слабости и повышения температуры более 38 градусов, сразу же необходимо обратиться в скорую медицинскую помощь», - сказала Жанар Сулейменова на брифинге в СЦК.

Она также добавила, что все горожане закреплены за организацией первичной медико-санитарной помощи, и медицинские работники поликлиники ведут наблюдение за гражданами.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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