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вчера 22:30
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Как вести себя бессимптомным носителям коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как правильно лечиться бессимптомным носителям коронавирусной инфекции, рассказала советник министра здравоохранения РК по лабораторной службе Жанар Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В первую очередь она рекомендовала не заниматься самолечением.
«У кого положительный тест на коронавирус, однако не наблюдается симптомов, надо наблюдать за своим состоянием, измерять температуру. При появлении каких-либо симптомов, к примеру, одышки, небольшой слабости и повышения температуры более 38 градусов, сразу же необходимо обратиться в скорую медицинскую помощь», - сказала Жанар Сулейменова на брифинге в СЦК.
Она также добавила, что все горожане закреплены за организацией первичной медико-санитарной помощи, и медицинские работники поликлиники ведут наблюдение за гражданами.
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