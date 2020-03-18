Как вернуть деньги за неоказанные услуги предпринимателями
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по защите прав потребителей окажет помощь гражданам в возврате денег за неоказанные услуги предпринимателями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.
В связи с введением ограничений на выезд из страны и проведение семейных торжеств и других мероприятий некоторые казахстанцы оказались в затруднительном положении.
В связи с чем, Комитет по защите прав потребителей разъясняет.
К примеру, гражданами заключены договора на оказание услуг с туристическими организациями, ресторанами и т.д. Внесена соответствующая предоплата, а в некоторых случаях услуги были оплачены полностью.
Вместе с тем, туристические операторы, владельцы спортивных, увеселительных и культурных заведений не спешат возвращать средства за неоказанные услуги.
В тоже время, как показывает практика, заключаемые с потребителями договора на оказание услуг составляются с нарушением требований норм Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей».
В этой связи, Комитет по защите прав потребителей, в первую очередь, призывает предпринимателей следовать требованиям норм законодательства по вопросам защиты прав потребителей и заключенных договоров и в случае непредоставления услуг – возвращать денежные средства потребителям.
Во-вторых, Комитет намерен оказывать юридическую консультацию всем гражданам, чьи права нарушаются недобросовестными предпринимателями.
Для этого граждане могут обращаться в региональные департаменты Комитета. Департаментами будет оказана консультационная помощь в составлении досудебного претензионного письма и искового заявления в суд, также сотрудники департаментов могут принимать участие в судах в качестве третьего лица.
Контактные данные региональных департаментов по защите прав потребителей можно найти по следующей ссылке http://www.gov.kz/memleket/entities/mti-kzpp/about/structure/191/1?lang=ru.
Кроме того, можно обратиться в Комитет посредством телеграм-бота kzpp_bot и портала электронного правительства egov.kz.
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