+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 10 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.62 EUR 429.98
RUB 6.06 CNY 55.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как ведется защита тайны пациента в Казахстане

15 Октября 2019 15:27
Поделиться:
Как ведется защита тайны пациента в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О защите тайны пациента от кибератак и хакеров рассказал вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Более чем на 700 млрд тенге получили медпомощь казахстанцы с начала года
Уральцы покажут в столице Казахстана уникальные медицинские разработки Новая врачебная амбулатория открылась в Туркестанской области Расходы на оказания медпомощи на одного застрахованного составит более 83 тысяч тенге

«До цифровизации были бумажные амбулаторные карты и бумажные записи. В то время никто сохранность медицинских сведений не гарантировал. Любая уборщица, технический специалист мог получить доступ к любым данным и ознакомиться с записями врача. Даже мог сфотографировать. Но на уровне цифровизации у нас сохраняется золотой стандарт 99,6% по безопасности»,- пояснил Олжас Абишев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам вице-министра, департамент обеспечивает безопасность совместно с КНБ.«Мы каждый месяц проходим проверку на информационную безопасность, как внутри нашими структурами, так и внешними уполномоченными органами по информационной безопасности. Хочу добавить, что медицинский работник не имеет право использовать информационные системы в рамках своей профессиональной деятельности, и не имеет право выкачивать и копировать информацию. Он может только вносить данные об оказанных медицинских услугах в рамках своей профессиональной деятельности. В функциях отсутствует действие распечатать и скопировать на флешку», - отметил вице-министр.

В бумажном виде пациенты могут получить историю болезни только по собственному требованию. Но в Минздраве работают над тем, чтобы такие действия уведомлялись через sms-оповещение.

Как подчеркнул Олжас Абишев, с начала внедрения системы цифровизации не было допущено ни одного факта утечки медицинских данных в системе здравоохранения.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение, Цифровой Казахстан,
Поделиться:

Автор:

Айгерим Ансаганова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив