Как ведется защита тайны пациента в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О защите тайны пациента от кибератак и хакеров рассказал вице-министр здравоохранения РК Олжас Абишев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До цифровизации были бумажные амбулаторные карты и бумажные записи. В то время никто сохранность медицинских сведений не гарантировал. Любая уборщица, технический специалист мог получить доступ к любым данным и ознакомиться с записями врача. Даже мог сфотографировать. Но на уровне цифровизации у нас сохраняется золотой стандарт 99,6% по безопасности»,- пояснил Олжас Абишев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По словам вице-министра, департамент обеспечивает безопасность совместно с КНБ.«Мы каждый месяц проходим проверку на информационную безопасность, как внутри нашими структурами, так и внешними уполномоченными органами по информационной безопасности. Хочу добавить, что медицинский работник не имеет право использовать информационные системы в рамках своей профессиональной деятельности, и не имеет право выкачивать и копировать информацию. Он может только вносить данные об оказанных медицинских услугах в рамках своей профессиональной деятельности. В функциях отсутствует действие распечатать и скопировать на флешку», - отметил вице-министр.

В бумажном виде пациенты могут получить историю болезни только по собственному требованию. Но в Минздраве работают над тем, чтобы такие действия уведомлялись через sms-оповещение.

Как подчеркнул Олжас Абишев, с начала внедрения системы цифровизации не было допущено ни одного факта утечки медицинских данных в системе здравоохранения.