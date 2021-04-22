Как ведется вакцинация в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области по состоянию на 22 апреля привито первым компонентом антикоронавирусной вакцины 21 057 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вакцинация против коронавируса в регионе началась 1 февраля. На сегодняшний день в регион доставлена 21 100 доз вакцины. Из них 15 500 доз предназначено для областного центра, остальное для районов.

«Вакцинация жителей ведется в 8 поликлиниках и других медицинских учреждений города. В районах, в основном, в районных больницах. В Жанакорганском районе привиты 1 170 человек, в Аральском и Казалинском - 1 110, в Шиелинском - 710, в Кармакшинском, Жалагашском и Сырдарьинском - 500, в Байконыре - 350», – сообщили в Кызылординском областном управлении здравоохранения.

Кабинеты, где проводится иммунизация, полностью обеспечены необходимым холодильным оборудованием с соответствующим температурным режимом и термоконтейнерами.