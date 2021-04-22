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    15:51, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Как ведется вакцинация в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылординской области по состоянию на 22 апреля привито первым компонентом антикоронавирусной вакцины 21 057 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Вакцинация против коронавируса в регионе началась 1 февраля. На сегодняшний день в регион доставлена 21 100 доз вакцины. Из них 15 500 доз предназначено для областного центра, остальное для районов.

    «Вакцинация жителей ведется в 8 поликлиниках и других медицинских учреждений города. В районах, в основном, в районных больницах. В Жанакорганском районе привиты 1 170 человек, в Аральском и Казалинском - 1 110, в Шиелинском - 710, в Кармакшинском, Жалагашском и Сырдарьинском - 500, в Байконыре - 350», – сообщили в Кызылординском областном управлении здравоохранения.

    Кабинеты, где проводится иммунизация, полностью обеспечены необходимым холодильным оборудованием с соответствующим температурным режимом и термоконтейнерами.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Кызылординская область
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