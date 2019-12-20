Как ведется работа по стабилизации цен на хлеб в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Жаркаинском районе Акмолинской области ведется работа по стабилизации цен на социально значимые товары. Так, если раньше хлеб стоил 140 тенге, в ноябре текущего года уже 110 тенге, то сегодня средняя цена на хлеб – 85-90 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акима Жаркаинского района, у них насчитывается 11 предприятий по производству хлебобулочных изделий. Средняя цена за одну булку - 85 тенге. Общее количество производимой продукции 4 428 булок в день.

«Проведена работа по созданию стабилизационного фонда на базе предприятия ТОО «Жаркаин Нан». Оператором по помолу зерна из стабилизационного фонда определен ТОО «Жаркаин Нан». Определены 48 хозяйств и объемы зерна, которые сдают в стабилизационный фонд для помола. Цена муки при помоле будет составлять 90 тенге за 1 кг при цене зерна 43 тысячи тенге за тонну», - пояснила пресс-секретарь акима района Асем Бейсембаева.

На сегодняшний день заключены трехсторонние меморандумы о стабилизации цен на хлеб формовой между акиматом района, ТОО «Жаркаин Нан» и хлебопекарнями.

Как добавили сотрудники акимата, по городу Державинску реализуют хлеб 3 пекарни. Теперь цена на хлеб формовой весом 550 г составляет 90 тенге за булку.

«Работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары ведется на постоянной основе и находится на контроле», - отметила Асем Бейсембаева.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 октября поручил Правительству и акимам принять неотложные меры в связи с ростом цен на «социальный» хлеб.