26 Июля 2022 17:04

Как ведется работа по реформированию деятельности «Самрук-Казына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках плана развития «Самрук-Казына» пересмотрена миссия фонда с акцентом на эффективное управление портфелем активов в интересах народа Казахстана. Также с целью исполнения поручения Главы государства по реформированию деятельности фонда разработана Дорожная карта. В этом году уже исполнены 33 задачи из 100, указанных в ней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью выполнения поручения Главы государства по реформированию деятельности фонда была разработана Дорожная карта. Информация о ходе ее выполнения регулярно направляется в Администрацию Президента. Необходимо отметить, что реализация Дорожной карты находится на постоянном контроле исполнительного органа фонда. В этом году исполнены 33 задачи из ста, указанных в Дорожной карте. Еще 13 мероприятий реализуются на постоянной основе. Также прорабатываются 64 задания. Учитывая критику Главы государства на расширенном заседании Правительства, 19 июля провели расширенное собрание с участием первых руководителей портфельных компаний о ходе реализации Дорожной карты, заслушаны промежуточные результаты, даны соответствующие поручения», - сообщили в пресс-службе фонда, отвечая на запрос МИА «Казинформ».

В пресс-службе отметили, что была пересмотрена миссия фонда «Самрук-Казына».

«В соответствии с законом «О фонде национального благосостояния», целью деятельности фонда является увеличение долгосрочной стоимость организаций, входящих в состав «Самрук-Казына», эффективное управление активами, а также повышение национального благосостояния. В рамках плана развития была пересмотрена миссия Фонда. Перед нами теперь стоит миссия – эффективное управление портфелем активов в интересах народа Казахстана, обеспечение устойчивого развития экономики через поддержку предпринимательства. 14 июля на заседании правления фонда был утвержден проект плана развития на 2023-2032 годы. В ближайшее время план будет рассмотрен Советом директоров фонда и Комитетом по стратегии фонда», - пояснили в пресс-службе «Самрук-Казына».

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал деятельность фонда «Самрук-Казына». Как подчеркнул Глава государства, следует обратить особое внимание на закупки компании и срочно разобраться с непрозрачностью, завышенными ценами. Также сообщалось, что разрабатываются меры по реформированию деятельности фонда.



