Как ведется работа по охвату детей дополнительным образованием в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ- Аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, как ведется работа по охвату детей дополнительным образованием. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Для получения качественного образования и создания всесторонних условий для развития учащихся, помимо строительства и ремонта школ также важно уделять особое внимание развитию дополнительного образования. По поручению Главы государства ведутся работы по обеспечению максимального охвата детей дополнительным образованием. Важно чтобы дети реализовывали спортивный, творческий и интеллектуальный потенциал.

Сегодня ознакомился с ходом работ ряда многопрофильных центров дополнительного образования. В том числе, отремонтированный ранее пустующий Центр технического творчества в ЖМ Железнодорожный, который мы отдали под дополнительное образование (ул. Ж.Жабаева, 27). В центре дополнительного образования созданы все условия для занятия робототехникой, авиамоделированием, техническим дизайном, рукоделием, мотокроссом и т.д. Функционирует более 30 филиалов данного центра. Находятся они как внутри города, так и в жилых массивах. Дети от 7 до 18 лет могут посещать данный центр абсолютно бесплатно.

Кроме того, посетил Дворец школьников им. М. Утемисова (ул. А.Мамбетова,1). Здесь провели капитальный ремонт и открыли дополнительные кружки. Созданы все условия для развития художественного и социального творчества, физической культуры и спорта. В центре есть кабинеты лингвистики, домбры, шахмат, тогызкумалак, робототехники, видеографики, спортивных секции (бассейн, баскетбол) и т.д. Центр позволяет охватить дополнительным образованием более 6 тыс. детей.

В охвате детей дополнительным образованием нам также помогают дворовые клубы. Сегодня в Нур-Султане функционирует 28 дворовых клубов, а численность их воспитанников составляет порядка 3 тыс. детей.

Если говорить о строительстве школ, то в текущем году построим 16 крупногабаритных школ. Они позволят уже в этом году создать более 40 тысяч новых ученических мест. Это более чем в 2 раза больше, чем в прошлом году.

В рамках Комплексного плана в течение пяти лет построим порядка 50 госшкол. Также в строительство школ привлекаем частные инвестиции. На инвестсоветах поддержали строительство свыше 30 частных учебных заведений.

Дополнительно в текущем году начнем строительство нового здания Дворца школьников», - написал аким столицы.