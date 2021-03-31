Как ведется прием документов в первый класс в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как ведется прием документов на первоклассников, рассказала заместитель руководителя управления образования города Нур-Султан Баглан Сматаева в ходе брифинга на площадке акимата столицы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во 2-х и 11-х классах будет проводиться один СОР и один СОЧ. СОР пройдет с 3 по 12 мая, СОЧ 17 мая. Также напоминаем, что завтра, с 1 апреля, начнется прием документов в 1-й класс и продлится до 1 августа текущего года. В текущем учебном году мы ожидаем в 1-й класс 26 тысяч детей. Родители подают документы через e.gov. Первые три заявления принимаются с территории обслуживания школы, одно заявление по желанию родителей, по принципу 3+1. Перечень документов: заявление; свидетельство ребенка; справка о состоянии здоровья; фотография ребенка в количестве 2 штуки размером 3х4. Хочется отметить, что прием детей с особыми образовательными потребностями осуществляется с учетом заключения психолога медико-педагогической консультации при согласии родителей ребенка. Также сообщаем, что конкурсный отбор претендентов в специализированные организации образования с соблюдением всех санитарных норм, пройдет с 1 по 20 июня в режиме онлайн-тестирования. Прием заявлений с 1 марта по 15 апреля согласно типовым правилам. В организациях дополнительного образования учебный процесс продолжается также по предварительной записи на основании заявлений родителей в дежурных группах, не более 10 человек, с 9 до18 часов. Запрещена деятельность филиалов организаций дополнительного образования при общеобразовательных школах. Продолжают работу только филиалы в отдельно расположенных помещениях», – сказала Б.Сматаева.

По ее словам, обучение студентов первых курсов организаций технического и профессионального образования, ранее обучавшихся в режиме офлайн с 30 марта по 11 апреля переведено на дистанционный формат. Иногородним студентам, проживающим в общежитиях и хостелах, созданы условия для обучения в виде обеспечения компьютерами и интернет-ресурсами.