Сегодня 79-я годовщина Победы. Хотя прошло уже столько времени после окончания войны, все еще находятся новые данные о судьбах наших соотечественников, ушедших на фронт, передает корреспондент агентства Kazinform.

Многие не вернулись с войны, погибли на полях сражений. В нашей стране работает общественное объединение «Атамның аманаты», цель которого – поиск защитников Родины, не вернувшихся с фронта, возвращение их останков, установление связи с их потомками.

В канун Дня Победы заместитель председателя общественного объединения «Атамның аманаты» Абубакир Смаилов рассказал о том, как ведется поиск пропавших без вести на фронте казахстанцев.

Фото: ОО «Атамның аманаты»

- Фонд «Атамның аманаты» был создан 19 мая 2019 года, 5 лет назад. За короткое время проделана большая работа. С момента создания фонда на наш официальный сайт поступило 9 тысяч заявлений. Наши соотечественники ищут своих предков, родственников, хотят узнать, как сложилась их судьба. Есть сведения о том, что на фронты Второй мировой войны из Казахстана отправились 1,3 миллиона человек, но эти данные неполные. Из них 630 тысяч пали на полях сражений, и еще более 271 тысячи пропали без вести. Это неполные данные, потому что во время войны был невозможно вести точный учет. Сейчас мы заключаем меморандумы с республиканскими и областными музеями, архивами, потому, что мы должны собрать все сведения в одном месте, – сказал Абубакир Смаилов.

Общественное объединение уже начало подготовку к 80-летию Победы, которое будет отмечаться в 2025 году.

- На прошедшем в этом году в Атырау Национальном курултае Глава государства сказал, что уже сейчас нужно начинать подготовку к празднованию 80-летия Победы. Число ушедших на войну в последний раз подсчитало Министерство обороны СССР, основываясь на данных 1941 года, с тех пор прошло много времени и появляются новые сведения. Во-вторых, много наших соотечественников было призвано в армию в 1938-1939 годах. Большинство участвовало в советско-финской войне, затем они продолжили службу в армии. Кроме того, была, так называемая «трудовая армия», в нее призывали даже 16-17 летних подростков, они выполняли различную работу, а когда им исполнилось 18 лет, были отправлены на фронт, – говорит А.Смаилов.

В настоящее время установлена информация в отношении около 4 тысяч казахстанцев, где они воевали, где погибли, где похоронены, эти сведения переданы их потомкам и родственникам.

- Вместе с тем, мы доставили на военном самолете останки 19 наших соотечественников, захоронили с воинскими почестями. В январе текущего года мы доставили останки 3 воинов в Кызылординскую, Жамбылскую и Атыраускую области. У некоторых даже не осталось потомков. 22 июня 2023 года мы выступили с инициативой, чтобы во всех мечетях и церквях одновременно помолились за тех, кто погиб на фронте. Инициатива была широко поддержана и реализована. Мы хотим, чтобы это стало традицией и проводилось ежегодно. У нас есть желание накануне 80-летия Победы найти останки тех, кто отправился в Европу, привести в порядок сведения о них. Сейчас мы имеем список из 20 тысяч человек, ищем их потомков и родственников. Цель этой работы – донести до них информацию о судьбе ушедших на фронт предков. В поисковой работе активно участвуют волонтеры. В первые годы войны было много потерь, многие попадали в плен. Кроме того, многие бойцы были неграмотными, они даже не могли сообщить домой о том, что живы и здоровы, – сказал Абубакир Смаилов.

Фото: ОО «Атамның аманаты»

Поиск ушедших на войну казахстанцев ведется по трем направлениям. Это работа в архивах, раскопки на местах боевых действий и проведение военно-патриотических мероприятий. Объединение «Атамның аманаты» заключило более 50 меморандумов о сотрудничестве, в том числе с общественными организациями стран СНГ и Европы.