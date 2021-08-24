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Как ведется подготовка к переписи населения

24 Августа 2021 10:19
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Как ведется подготовка к переписи населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Нурболат Айдапкелов рассказал о ходе подготовки к переписи населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 1 сентября 2021 года в Казахстане начинается перепись населения, которая пройдет в режиме онлайн с 1 сентября по 15 октября и с 1 по 30 октября на планшетах. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия проведены», - сказал Нурболат Айдапкелов на заседании Правительства.

По его словам, в рамках подготовки к проведению основной переписи населения была проведена пилотная перепись населения

Разработаны и утверждены методологический инструментарий и НПА переписи.

«С 1 июня по 30 июня 2021 года были проведены полевые работы переписи по уточнению адресов жилых и нежилых помещений, а также фактического числа проживающего населения в них. Проводится массово-разъяснительная работа». – заключил спикер.



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#Правительство РК   #Статистика   #Перепись населения  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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