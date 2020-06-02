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Как ведется подготовка к ЕНТ, рассказал Асхат Аймагамбетов

2 Июня 2020 11:08
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Как ведется подготовка к ЕНТ, рассказал Асхат Аймагамбетов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК завершает подготовительные работы к ЕНТ. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, выступая на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Материалы тестирования распечатаны на 100% и направлены в регионы специальной связью. Все аудитории оснащены устройствами подавления сотовой связи и видеокамерами на 98%. В пунктах проведения установлены видеомониторы с трансляцией. Проведены все работы по обеспечению безопасности», - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что местные исполнительные органы во всех местах проведения ЕНТ обеспечат ограждения, а также бактерицидные лампы и дезинфицирующие растворы.

«Подготовительные работы продолжаются министерством с местными исполнительными органами, правоохранительными органами. Будет обеспечено проведение ЕНТ на должном уровне с соблюдением санитарно-эпидемиологических условий. Все организационные работы близятся к завершению», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.



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Ключевые слова: Образование,
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Автор:

Серик Сабеков

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