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Как ведется подготовка к ЕНТ, рассказал Асхат Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство образования и науки РК завершает подготовительные работы к ЕНТ. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, выступая на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Материалы тестирования распечатаны на 100% и направлены в регионы специальной связью. Все аудитории оснащены устройствами подавления сотовой связи и видеокамерами на 98%. В пунктах проведения установлены видеомониторы с трансляцией. Проведены все работы по обеспечению безопасности», - сказал Асхат Аймагамбетов.
Министр добавил, что местные исполнительные органы во всех местах проведения ЕНТ обеспечат ограждения, а также бактерицидные лампы и дезинфицирующие растворы.
«Подготовительные работы продолжаются министерством с местными исполнительными органами, правоохранительными органами. Будет обеспечено проведение ЕНТ на должном уровне с соблюдением санитарно-эпидемиологических условий. Все организационные работы близятся к завершению», - резюмировал Асхат Аймагамбетов.
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