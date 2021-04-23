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    13:55, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Как вакцину QazVac распределят по регионам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В каком количестве будут поставлять казахстанскую вакцину QazVac по регионам, рассказала заместитель директора филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» НЦОЗ МЗ РК Манар Смагул, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня проведена разнарядка в Министерстве здравоохранения по всем регионам. В зависимости от плотности населения в регионы, от тысячи до трех тысячи доз будут распределены данные вакцины, чтобы практически во всех регионах они были доступны. Возможно, даже некоторые регионы уже завтра могут получить в медицинских организациях. В целом уже с понедельника будут вакцины в тех медицинских организациях, куда должны распределяться», - сказала Манар Смагул во время брифинга в СЦК.

    Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева добавила, что в медицинские организации QazVac планируют поставить с 26 апреля.

    «Сейчас параллельно идут поставки в хабы, районные областные склады, проводятся обучения медицинских работников по соблюдению холодового режима, применению данной вакцины», - уточнила Айнагуль Куатбаева.

    Ранее сообщалось , казахстанскую вакцину QazVac в рамках первой партии в 50 тысяч доз смогут получить неохваченная группа медицинских работников, педагогов, полицейских. Желающие, как отметили эксперты, могут привиться с учетом доступности вакцины.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Регионы Казахстана Главная
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