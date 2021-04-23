Как вакцину QazVac распределят по регионам
«На сегодня проведена разнарядка в Министерстве здравоохранения по всем регионам. В зависимости от плотности населения в регионы, от тысячи до трех тысячи доз будут распределены данные вакцины, чтобы практически во всех регионах они были доступны. Возможно, даже некоторые регионы уже завтра могут получить в медицинских организациях. В целом уже с понедельника будут вакцины в тех медицинских организациях, куда должны распределяться», - сказала Манар Смагул во время брифинга в СЦК.
Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагуль Куатбаева добавила, что в медицинские организации QazVac планируют поставить с 26 апреля.
«Сейчас параллельно идут поставки в хабы, районные областные склады, проводятся обучения медицинских работников по соблюдению холодового режима, применению данной вакцины», - уточнила Айнагуль Куатбаева.
Ранее сообщалось , казахстанскую вакцину QazVac в рамках первой партии в 50 тысяч доз смогут получить неохваченная группа медицинских работников, педагогов, полицейских. Желающие, как отметили эксперты, могут привиться с учетом доступности вакцины.