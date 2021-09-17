Как вакцинируют жителей отдаленных сел в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для обеспечения доступа к вакцинации жителей отдаленных населенных пунктов Атырауской области подключена услуга бесплатного подвоза на поезде. Об этом сообщила заместитель акима Атырауской области Бахыткуль Хаменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для охвата вакциной населения отдаленных сел области мы запустили совместный проект с КТЖ. В рамках проекта запущена работа по бесплатной доставке жителей отдаленных сел на поезде до ближайшего пункта вакцинации», - сказала Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК.

Также заместитель акима ознакомила с ходом проводимой работы по стимулированию населения к получению вакцины.

«При поддержке областного акимата неправительственная организация «Гражданский Альянс» с 30 июня проводит розыгрыш денежных призов среди населения, получившего вакцину. В этой связи необходимо особо подчеркнуть роль местных предпринимателей», - отметила она.

По данным статистики, представленной спикером, среди граждан, получивших вакцину в области, был разыгран общий призовой фонд в 40 миллионов тенге. Из них на главный приз – 10 миллионов тенге.

Кроме того, среди привитого населения разыгрывались 60 сертификатов на сумму 200 тыс. тенге, шесть сертификатов на сумму 1 млн тенге и два сертификата на сумму 3 млн тенге.