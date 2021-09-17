Как вакцинируют жителей отдаленных сел в Атырауской области
«Для охвата вакциной населения отдаленных сел области мы запустили совместный проект с КТЖ. В рамках проекта запущена работа по бесплатной доставке жителей отдаленных сел на поезде до ближайшего пункта вакцинации», - сказала Бахытгуль Хаменова на пресс-конференции в СЦК.
Также заместитель акима ознакомила с ходом проводимой работы по стимулированию населения к получению вакцины.
«При поддержке областного акимата неправительственная организация «Гражданский Альянс» с 30 июня проводит розыгрыш денежных призов среди населения, получившего вакцину. В этой связи необходимо особо подчеркнуть роль местных предпринимателей», - отметила она.
По данным статистики, представленной спикером, среди граждан, получивших вакцину в области, был разыгран общий призовой фонд в 40 миллионов тенге. Из них на главный приз – 10 миллионов тенге.
Кроме того, среди привитого населения разыгрывались 60 сертификатов на сумму 200 тыс. тенге, шесть сертификатов на сумму 1 млн тенге и два сертификата на сумму 3 млн тенге.