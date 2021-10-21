Как вакцинировать детей от коронавируса - советы педиатра

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В ноябре в Актюбинскую области ожидается поставка вакцины Pfizer, предназначенной для прививок против коронавирусной инфекции детей от 12 лет, беременных и кормящих. О том, как прививать детей от коронавируса, рассказала главный педиатр области Лаура Темирашева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Л. Темирашевой, при заболевании коронавирусом дети не страдают ярко выраженной симптоматикой: отсутствием обоняния и вкуса. «Чаще при КВИ у детей повышается температура в течение двух-трех дней, болезнь может сопровождаться расстройством со стороны желудочно-кишечного тракта в виде жидкого стула. На стационарном лечении находятся те, у кого выявляется пневмония, таких немного, все они под наблюдением врачей», - отмечает врач.

Однако, несмотря на схожесть КВИ и ОРВИ, все же не рекомендуется заниматься самолечением, необходимо обратиться к врачу и сдать анализы, в том числе ПЦР-тест для исключения коронавируса.

В четвертом квартале планируется поставка вакцины Pfizer в Актюбинскую область для детей и беременных. Препарат прошел все пробы.

По словам врача, подростки и школьники от 12 до 17 лет активно вовлечены в социальную жизнь, поэтому пока в приоритете вакцинация детей этого возраста. Может проявляться реакция на выработку антител, допустим, небольшой жар, припухлость места укола, но это нормальный побочный ответ организма.

«До этих пор прививочные кампании не затрагивали детей. Как только придет инструкция из профильного министерства, начнем планировать вакцинацию. Однако все будет на добровольной основе, с согласия родителей или законных представителей ребенка. Никакого принуждения», - говорит Л.Темирашева.

К сожалению, некоторые родители выступают не только против прививок от КВИ, но и всех прививок в целом. Этот вопрос также волнует врачей.

«Под любым видом вакцинации или прививочной кампании подразумевается политика государства. Профилактика опасных заболеваний полностью в компетенции государства. Есть такое понятие как ответственный родитель, который понимает пользу прививки, знает, что это программирует задел на здоровое будущее. Речь не только о вакцине от коронавируса, а в целом о прививках. Кстати, у молодых людей, получивших вакцину от КВИ с 18 лет, не наблюдалось тяжелых случаев протекания болезни. Сейчас, к примеру, в школах детям ставят плановые прививки БЦЖ против туберкулеза. Рождаются необоснованные домыслы, что под этой акцией мы насильно вакцинируем детей от КВИ. Бред, конечно. А те, кто находится в плену слухов и непонимания, кстати, первыми бегут к людям в белых халатах, когда речь заходит о здоровье ребенка» - говорит она.

Также Л. Темирашева рассказала, каким детям противопоказаны вакцины.

«Детям с любыми тяжелыми аллергическими реакциями: например, анафилаксией, отеком Квинке. Перед любой вакцинацией, в том числе от ковида, первичный осмотр и сдача анализов обязательны. При обнаружении хронического заболевания, либо даже просто насморочного состояния, введение любой прививки запрещено. Дается либо медотвод на время лечения, либо ребенку категорически запрещено вакцинироваться», - отметила врач.

Перед прививкой детей от КВИ обязателен осмотр врача, письменное согласие родителя, которого информируют о вакцине.



