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    12:31, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Как вакцинация влияет на торговлю в стране, рассказал Бахыт Султанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о влиянии хода вакцинации населения на торговую сферу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На динамику роста отрасли оказывает положительное влияние ослабление карантинных и ограничительных мер в результате массовой вакцинации населения. Это подтверждается прогнозами мировых экспертов», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

    В качестве примера он привел прогноз Международного валютного фонда.

    «По прогнозу МВФ в 2021 году в странах лидерах по темпам вакцинации, с долей провакционированного населения порядка 50%, ожидается рост экономики на уровне 5,7%. В тоже время, в развитых странах, где провакцинировано не более четверти населения, ожидается рост экономики на уровне 3,3% в текущем году», - отметил министр.

    «Казахстан не исключение, пока по прогнозу МВФ у нас ожидается экономический рост в 3,2%. Если население будет активнее вакцинироваться, то соответственно темпы роста экономики в целом и торговли, в частности у нас возрастут», - заключил глава Минторговли.


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