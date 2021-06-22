Как вакцинация влияет на торговлю в стране, рассказал Бахыт Султанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о влиянии хода вакцинации населения на торговую сферу страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На динамику роста отрасли оказывает положительное влияние ослабление карантинных и ограничительных мер в результате массовой вакцинации населения. Это подтверждается прогнозами мировых экспертов», - сказал Бахыт Султанов на отчетной встрече с населением.

В качестве примера он привел прогноз Международного валютного фонда.

«По прогнозу МВФ в 2021 году в странах лидерах по темпам вакцинации, с долей провакционированного населения порядка 50%, ожидается рост экономики на уровне 5,7%. В тоже время, в развитых странах, где провакцинировано не более четверти населения, ожидается рост экономики на уровне 3,3% в текущем году», - отметил министр.

«Казахстан не исключение, пока по прогнозу МВФ у нас ожидается экономический рост в 3,2%. Если население будет активнее вакцинироваться, то соответственно темпы роста экономики в целом и торговли, в частности у нас возрастут», - заключил глава Минторговли.