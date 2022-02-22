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Как вакцина защищает от омикрон-штамма

22 Февраля 2022 15:00
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Как вакцина защищает от омикрон-штамма

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сколько прививок защищают от омикрон-штамма ответила врач общей практики городской поликлиники №11 города Алматы Аида Макулбекова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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- Аида Жузбайевна, расскажите какую защиту дают прививки от нового штамма «омикрон» ?

- Иммунный ответ после прививки в целом похож на то, что происходит при заражении, с одним существенным отличием. При болезни в организм попадает целый вирус, а большинство вакцин использует для запуска иммунной реакции только белок шипа, с помощью которого вирус соединяется со здоровой клеткой. У «омикрона» же огромное количество мутаций, причем свыше тридцати именно в спайковом белке. Поэтому новый штамм практически неузнаваем для антител, генерируемых вакцинами. По исследованиям знаем, что через полгода после второй дозы мРНК-вакцины существенно не влияли на риск заражения «омикроном», а третья доза эффективна в среднем на 67 процентов. По данным исследования за рубежом, бустерная вакцина эффективна в течении 4 месяцев.

- Почему привитые все таки заражаются повторно?

- Вакцинация полностью не защищает нас от вирусов, каждый человек может заразиться, но по нашим наблюдениям видим, что во всех случаях привитые, как правило, переносили болезнь в легкой форме.

- Способна ли иммунная память узнавать прошлые инфекции?

- Иммунная память - это способность узнавать прошлые инфекции и при новой встрече вырабатывать антитела. За эту функцию отвечают В- и Т-клетки памяти. Одни инфекции они запоминают на всю жизнь, для других требуются регулярные оповещения в виде бустеров. Медики год собирали данные о людях, переболевших COVID-19, и установили, что иммунные клетки, способные продуцировать антитела к SARS-CoV-2, сохраняются в костном мозге очень долго, возможно, всю жизнь.

- Нужно ли против «омикрона» особая вакцина?

- SARS-CoV-2 продолжает эволюционировать, так что вряд ли «омикрон» - последний вариант. Введение бустерной вакцины можно рассматривать как экстренную меру для отдельных групп риска - и то временно, пока не появятся препараты следующего поколения.

- Возможно ли, что будут регулярные бустеры, адаптированные под новые штаммы?

- Возможно, это будут регулярные бустеры, адаптированные под новые штаммы, как при гриппе, или универсальные поливалентные вакцины, действующие против всех возможных версий коронавируса. Сейчас ученые прорабатывают оба варианта, какой станет основным, пока не ясно. Ответ во многом зависит от желаемого эффекта: будут ли прививки предназначены в первую очередь для предотвращения заражений или их цель - снизить риск тяжелого течения, госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции.

- Благодарю за интервью!


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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