Как в ЗКО борются с коррупцией

Руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Западно-Казахстанской области Адильхан Сабуров рассказал о результатах работы ведомства за 9 месяцев 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Адильхана Сабурова, деятельность департамента направлена на решение конкретных социально-экономических проблем региона. Основной ориентир - Карта коррупционных рисков области, в которой определены 7 важных направлений. Это вопросы земельных отношений, дорог и инфраструктуры, экологии, сельского хозяйства, медицины, образования, а также защиты бизнеса.

В целом, за 9 месяцев 2023 года ведомством проведено 7 антикоррупционных мониторингов и внешних анализов коррупционных рисков.

Земельные отношения

Глава департамента сообщил о нарушениях в использовании земли: выявлены случаи незаконного изменения целевого назначения земель и выдачи 248 участков в рекреационной и водоохранной зонах. На них вынесены предписания об отмене предоставления земли.

«Установлено, что акиматом Теректинского района 1014 гражданам предоставлены земли для индивидуального жилищного строительства, которые не обеспечены сетями газо-и электроснабжения. По рекомендации департамента, разработана проектно-сметная документация и начаты работы по подведению коммуникаций. Также отменены 9 постановлений акимата об отказе в предоставлении аренды земель, с последующим вынесением новых правовых актов в пользу землепользователей», - сказал Адильхан Сабуров.

Спикер отметил, что ЗКО является агропромышленным регионом, в связи с чем поступают многочисленные сигналы о нехватках сельхозземель. В результате проведения анализов, местными исполнительными органами государству возвращено 121 неосвоенных сельскохозяйственных земель общей площадью 119 тысяч гектаров.

Инфраструктура

А. Сабуров заявил, что монополисты региона создали административные барьеры в сфере развития инфраструктуры области.

«Энергопередающая организация, в нарушение правил пользования электрической энергией, незаконно требовала получение технических условий у субъектов бизнеса. По рекомендации департамента указанная практика прекращена. Аналогичные барьеры также исключены в вопросе подключения субъектов бизнеса к водоснабжению. По результатам мониторинга в сфере субсидирования питьевой воды для населения установлено, что МИО не обеспечена обоснованная выплата бюджетных субсидий, что привело к причинению ущерба государству в размере более 108 млн тенге», - добавил Адильхан Сабуров.

Однако, по его словам, принятые меры по возмещению указанных сумм благоприятно скажутся на тарифах на питьевую воду.

Также глава ведомства рассказал, что совместно с волонтерами выявлены факты непредоставления субсидий на удешевление стоимости воды для 52-х населенных пунктов с численностью населения 37 тысяч человек.

«При этом, в перечень особо важных локальных систем водоснабжения ЗКО, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, не включены локальные водопроводы 52-х населенных пунктов, в результате которого население было лишено возможности субсидирования питьевой воды.

Например, в ряде сел Теректинского района стоимость кубометра воды составляет 643 тенге. В настоящее время акиматом области в перечень особо важных локальных систем водоснабжения включены водопроводные сети в 5-ти населенных пунктах с численностью населения более 3 тысяч человек. В дальнейшем будет рассмотрена возможность субсидирования питьевой воды.

По водопроводам в остальных населенных пунктах местными исполнительными органами проводится соответствующая работа», - пояснил А. Сабуров.

Образование

Агентством с начала текущего года реализуется проект «Бизнеске жол».

На сегодняшний день решены проблемные вопросы более 400 предпринимателей в сфере земельных отношений, контроля и надзора, инфраструктуры, административной практики, государственных закупок, сельского хозяйства, управления государственным имуществом, экологии.

Так, глава ведомства сообщил о фактах незаконного уменьшения сроков исполнений договоров о государственных закупках.

«За 9 месяцев 2023 года более 40 организациями образования при заключении со 180 субъектами бизнеса договоров о государственных закупках, указаны сроки менее 15 календарных дней, тем самым ограничив права предпринимателей. Кроме того, отделом образования города Уральск необоснованно возложены обязанности на индивидуальных предпринимателей в виде согласования с органом по чрезвычайным ситуациям для установки турникетов в 30-ти организациях образования», - рассказал Адильхан Сабуров.

Он добавил, что это согласование требовало дополнительное время для предпринимателей, в результате чего отдельным школам выписали штраф из-за несвоевременной поставки товаров.