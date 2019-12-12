Как в «Жди меня»: сестрам помогли найти друг друга полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские помогли женщине найти сестру, с которой она даже не была знакома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, история, достойная известной программы «Жди меня», произошла в Петропавловске.

Жительница города знала о том, что у нее есть сестра только из рассказов родственников. Ее отец после развода связь с прежней семьей не поддерживал. Его дочери Оксана и Марина знали о существовании друг друга, но никогда не виделись.

«Повзрослев, Оксана решила отыскать сестру. Но данные телефонного справочника устарели, по указанному там адресу Марина больше не жила. Из МВД РК на обращение Оксаны ответили, что в 2002 году её сестра отказалась от гражданства и уехала в Россию. В 2010 году Оксана разместила заявку на сайте известной телепередачи «Жди меня», но и там ей не смогли помочь», - рассказали в пресс-службе.

Девушка обратилась в управление миграционной службы. Она хотела посмотреть последнее фото Марины, чтобы знать, как она выглядела перед отъездом в РФ.

Сотрудники управления решили помочь девушке. Они узнали, кто был прописан с Мариной по последнему казахстанскому адресу. Через этих людей удалось связаться и с самой Мариной. Как оказалось, и Марина искала сестру.

Начальник управления Талгат Абилов говорит, что помощь в восстановлении родственных связей — одно из направлений деятельности подразделения.

«Сейчас наше подразделение усилило работу по розыскным делам. За два дня акции установлено 20 разыскиваемых, из них 6 неплательщиков алиментов, 10 должников и 4 лица, утративших родственные связи. Всего с начала года удалось помочь 39 нашим гражданам, потерявшим родственников», - сказал Т.Абилов.