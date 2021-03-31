Как в Жамбылской области готовятся к паводкам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В регионе активизировались мероприятия по предупреждению безаварийного пропуска воды во время естественного паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте по ЧС Жамбылской области, силы и средства ДЧС приведены в полную готовность к оперативному реагированию в паводковый период.

«Для снижения риска возникновения и минимизации ущерба разработан и утвержден «План мероприятий по подготовке и прохождению весенних паводков на 2021 год». В рамках этого плана проведены работы по очистке от мусора 1 207 километров дренажных каналов и арычных систем. Очищено 430 мостов и 1 164 водопропускных сооружения вдоль автомобильных и железных дорог. В регионе имеется 11 сводных отрядов экстренного реагирования повышенной готовности численностью 638 человек, 278 единиц техники. Созданы запасы из 138 тыс. тонн ГСМ, 11 тыс. тонн инертных материалов, 65 тысяч мешков. Для временного размещения эвакуированного населения готов 41 приемный пункт, 139 палаток, спальные принадлежности, 1 900 коек. Для оказания своевременной медицинской помощи подготовлено 56 объектов здравоохранения и лекарственный фонд. Для наблюдения и эвакуации пострадавших в аэропорту Тараза дежурит вертолет «ЕС-145» АО «Казавиаспас», - рассказал начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС, полковник гражданской защиты Талгат Айтбаев.

На территории области, по словам спикера, формирование значительных зон затопления возможно при выходе воды за пределы пойм рек Шу, Талас и Аса. Не исключено прохождение локальных грязеселевых потоков по рекам Каракунуз, Ргайты, Аспара, Мерке, Каракистак, Каинды, Аксай и Коксай в пяти предгорных районах (Жуалынский, Меркенский, Рыскуловский, Кордайский, Таласский). При резком повышении температурного фона возможны интенсивные склоновые стоки во всех районах области.

Ведется постоянный контроль за наполнением крупных водоемов: Кировского, Тасоткельского, Терс-Ащибулакского. На сегодняшний день водохранилище Ащыбулак заполнено на 63%, Тасоткель - 72%, Кировское - 72%, Ынталы -78%. Для защиты населенных пунктов, объектов хозяйствования и населения поддерживается безопасный уровень воды, повышается устойчивость водохранилищ и гидроузлов, отметил спикер.

В бюджетах местных исполнительных органов области на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены резервы финансовых средств в объеме 449,9 млн. тенге, и на неотложные затраты - 466,9 млн. тенге.

За последние 5 лет, с 2015 по 2021 годы, в регионе произошло семь происшествий, связанных с паводками и подъемом грунтовых вод. В Кордайском, Жамбылском, Рыскуловском районах под водой оказались 104 жилых частных подворья, 25 жилых зданий. На протяжении 515 километров трассы республиканского значения, проходящей по Жамбылскому району, вода выходила на обочину, угрожая размывом дороги. Возникала угроза повреждения дамб на озерах Коныртобе Жуалынского и Акколь Таласского района.

Всего на территории Жамбылской области расположено 156 гидротехнических сооружений. Из них в республиканской собственности находятся 36. Это 5 водохранилищ, две плотины, 11 гидроузлов, 18 магистральных каналов. В коммунальной собственности находятся 110 объектов. Это 25 водохранилищ, 79 прудов, шесть магистральных каналов. И в частной собственности на сегодняшний день числятся 9 объектов – два водохранилища, пять прудов и два магистральных канала.