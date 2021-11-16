Как в вузах Казахстана борются с плагиатом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во всех университетах Казахстана установлены системы проверки на плагиат. Об этом рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас однодипломное образование неактуально. Поэтому разработан принцип пожизненного образования. Благодаря этой работе университеты будут принимать результаты неформального и информированного образования», - сказал в ходе заседания Правительства Асхат Аймагамбетов.

По его данным, на высшие учебные заведения страны возлагается задача соблюдения требований академической честности. Таким образом предлагается бороться с проблемой плагиата.

« У нас есть возможность отчислить студентов, нарушивших принципы академической честности. Во избежание некорректного копирования всех дипломных работ, письменных работ введена норма обязательной проверки, и во всех университетах установлены эти системы проверки», - пояснил глава Минобразования.

