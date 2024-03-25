Как в УДП развивают собственное профессиональное HR-сообщество

​В современном мире, где конкуренция на рынке труда становится все более острой, HR-специалисты (или специалисты по управлению персоналом) играют ключевую роль в успешной деятельности компаний. ​Осознавая важность работников этого профиля, в Управлении делами Президента РК (УДП) активно вкладываются в их развитие. В системе УДП этой важной задачей занимается Центр медицинских технологий и информационных систем (ЦМТИС), передает корреспондент агентства Kazinform.

Центр объединил HR-специалистов 2 ведомственных и 24 подведомственных организаций УДП в единое HR-сообщество.

​Подробнее о нем рассказала президент ЦМТИС Гульнур Бокенова.

​— Наши мероприятия — это не просто встречи. Это настоящие воркшопы с участием топовых экспертов, обучающие тренинги, масштабные конференции и другие события, которые выходят за пределы обычных корпоративных ивентов. Мы не просто учимся, мы создаем сильное сообщество HR-специалистов, готовых решать самые сложные кадровые задачи, делясь опытом и вдохновляя друг друга, — заявила спикер.

Фото: пресс-служба ЦМТИС

HR-конференция

Как поделилась президент ЦМТИС, в конце 2023 года в Астане состоялась конференция по теме: «Гармония HR и цифровых технологий: инновации для успешных команд». Мероприятие собрало признанных экспертов и лидеров своих отраслей, которые рассказали о новых подходах в управлении персоналом в эпоху цифровых технологий.

Фото: пресс-служба ЦМТИС

Выступили перед аудиторией топ-менеджеры, руководители HR и IT-подразделений в госструктурах, самых известных медицинских хабах страны, крупнейших казахстанских компаниях, а также авторитетные бизнес-тренеры.

Спикеры конференции поднимали такие темы, как использование Digital-инструментов в рекрутинге и адаптации персонала, повышение эффективности HR, стратегии кризисного управления, KPI и мотивация персонала, инклюзивный HR и разнообразие в командах, цифровая гигиена и безопасность, эмоциональный интеллект в управлении персоналом и другое.

Конференцию открыл Руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой, а на сессиях присутствовали вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев, Директор департамента управления человеческими ресурсами АО «Самрук-Казына» Эльмира Каримова и представители других компаний.

HR-воркшопы

Также Гульнур Бокенова подчеркнула, что ЦМТИС каждый месяц проводит для HR-сообщества воркшопы, во время которых участники проходят обучения, задают волнующие их вопросы и разбирают практические кейсы.

​Спикерами выступают эксперты своих отраслях, обладающие многолетним опытом в данных направлениях.

Фото: пресс-служба ЦМТИС

​Эксперт-практик в области HR, СМК, автоматизации и трансформации Игорь Несен раскрыл перед участниками обучения тему корпоративной культуры и стратегического менеджмента. На сегодняшний день уже множество исследований доказали, что благоприятная рабочая среда напрямую влияет на продуктивность работников.

​Тренер рассказал об успешном опыте внедрения системы KPI, планировании работы и использовании инструментов HR для повышения эффективности, а также об обучении сотрудников и анализе эффективности этих обучений.

​HR-эксперт с международным опытом более 15 лет в крупных международных компаниях Зульфия Сембаева раскрыла тему, посвященную отбору и найму персонала, а также оценке компетенций. Тренером было отмечено, что постоянное обучение и развитие HR-специалистов имеют прямое влияние на финансовые показатели организаций.

Фото: пресс-служба ЦМТИС

​В целом тренеры отмечают, что качественно выстроенные процессы найма и управления персоналом позволяют снизить текучесть кадров, повысить эффективность работы коллективов и улучшить общий климат в компании. Кроме того, умение адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда позволяет компаниям быть конкурентоспособными и привлекательными для кандидатов.

В ходе данных мероприятий участники обсуждают актуальные вопросы и анализируют практические сценарии. Уникальной особенностью этих воркшопов является возможность обмена успешными кейсами и передачи опыта между коллегами из различных подведомственных предприятий. Такая практика способствует не только активному развитию участников, но и позволяет выявить таланты в сфере управления персоналом в рамках системы УДП.

​— Именно поэтому развитие собственного профессионального HR-сообщества становится необходимым шагом для современных компаний, и в особенности для структур, связанных с государственным управлением. Это позволяет не только повысить уровень профессионализма сотрудников отделов управления человеческими ресурсами, но и влияет на оптимизацию HR-бюджетов, — подчеркнула Гульнур Бокенова.

Отметим, что ЦМТИС уже 12 лет занимается обучением сотрудников системы УДП РК и других организаций. За этот период организация обучила около 17 тысяч человек.