Как в Таразе встречали детей туристического поезда «Туған елге саяхат»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В честь празднования Дня столицы археологический парк «Древний Тараз» широко распахнул свои двери и провел тематическое мероприятие, посвященное празднованию 21-ой годовщины столицы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 2011 году в Таразе был перенесен Центральный рынок, и на его месте начались археологические раскопки древнего городища Тараз. Археологи уже обнаружили порядка 50 тыс. артефактов VI-XII вв., средневековую цитадель, мечеть VIII-IX вв., медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережную древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений. Исторический комплекс стоимостью 2,5 млрд тенге и площадью в 20 га вместил в себя входную арку, смотровую башню, этнокультурный центр с Домом дружбы и конгресс-холлом, этнографический музей, стеллу «Таразсаздары», сквер «Мынбулак». В единственном в Казахстане музее подобного рода представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.

«Мы приняли более 200 детей, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. - Дети прибыли на поезде со всех концов Казахстана, а также из Беларуси, России и Кыргызстана, в рамках второго сезона республиканского проекта «Детский туристический поезд «Туған елге саяхат» - «Путешествие к родной земле». Это дети, которые показали успехи в учебе, в спорте, победители творческого конкурса в этом проекте. Для них были организованы экскурсии по археологическому парку «Древний Тараз»».

Сотрудники государственного историко-культурного музея-заповедника «Памятники древнего Тараза» приготовили для детей археологическую выставку, на которой были представлены наиболее интересные и уникальные археологические экспонаты, найденные на территории раскопок городища Тараз.

«Мы придумали для них конкурс на знание истории нашей столицы, на знание объектов, достопримечательностей города Нур-Султана. Наиболее знающие и активные получили от нас сувениры. Подготовили мы и фотовыставку знаковых мест столицы, а также истории нашего археологического парка. Ведь раскопки городища «Древний Тараз» посетили Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев, открывший этот исторический объект, и Президент РК Касым-Жомарт Токаев. В экспозиции фотовыставки были представлены уникальные фотографии, посвященные визитам глав государства, - продолжила Галия Алимжанова. - И, конечно, в самом начале по законам гостеприимства мы встретили ребят традиционным казахским угощением, накрыли дастархан с баурсаками, куртом и традиционными напитками - кумыс и ашымык. А в заключение дети посмотрели мультфильм на историческую тему. На встречу с участниками туристического поезда «Туған елге саяхат» пришли пообщаться 21-летние таразцы - ровесники столицы. В ходе встречи прозвучала песня, написанная в честь столицы Казахстана».

Знакомство с объектами заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» не ограничилось археологическим парком «Древний Тараз». Маленьким гостям предложили побывать и на таких известных исторических объектах Жамбылской области, как мавзолеи «Карахан», «Айша-биби» и комплекс Тектурмас. «Наши экскурсоводы знакомили ребят с Таразом по пути следования от одного объекта к другому, рассказывая о достопримечательностях и истории нашего древнего города», - рассказала спикер.

Отметим, что республиканский проект «Детский туристический поезд «Туған елге саяхат» - «Путешествие к родной земле» стартовал 1 июня этого года, в Международный день защиты детей. Проект направлен на всестороннее развитие подрастающего поколения, расширение кругозора и формирование бережного отношения к окружающей среде, воспитание патриотизма, а также ознакомление с историей страны через посещение исторических памятников и культурных объектов. Всего предполагается 3 сезона этого проекта. Третий сезон стартует 1 августа этого года.

Реализуют проект «Детский туристический поезд «Туған елге саяхат» - «Путешествие к родной земле» компания «Казахстан Темір Жолы» и фонд развития социальных проектов «Самрук-Казына траст».