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Как в Таразе отпраздновали День города

Автор:  
Галина Скрипник
9 Октября 2022, 11:35
Как в Таразе отпраздновали День города

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Традиционный День города масштабными мероприятиями отметили жители древнего города Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В минувшую неделю в областном центре проходили спортивные и культурно-массовые события, посвященные этому празднику.

По информации пресс-службы акимата города Тараза, во Дворце школьников состоялось мероприятие «Туған өлкем, қандай көркем!». Участниками стали поэты, учителя и школьники. Выставка творческих работ учащихся школ и воспитанников Центра технического творчества на тему «Көркем қалам-Таразым!» демонстрировала достижения творческой мысли жамбылских ребят. Праздничное настроение поддерживал оркестр народных инструментов Дворца школьников «Өрлеу», молодые поэты читали свои авторские произведения о родной земле – городе Таразе.

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В главном корпусе Таразского международного инновационного института прошел дебатный турнир среди студентов на тему «Әділетті Қазақстанның – жаңашыл жастары!».

В рамках проведения Дня города на Аллее молодежи состоялась выставка-ярмарка продукции предпринимателей, получивших поддержку со стороны государства. В торговом комплексе «Grand bazaar» прошла ярмарка сельхозпродукции фермерских хозяйств пяти районов Жамбылской области.

В этот день проезд на общественном транспорте в Таразе был бесплатным.

Завершающим аккордом празднования Дня города стало красочное шоу в историко-культурном комплексе «Древний Тараз», собравшее множество жителей и гостей города.

«Это особый праздник, который в едином порыве отмечается всеми, кто имеет отношение к нашему Таразу, - сказал в своем поздравлении горожанам аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. - Тараз с двухтысячелетней историей является одним из старейших городов не только Казахстана, но и Центральной Азии, наш город знаменит своими богатыми духовными и культурными традициями».

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На днях на аулиеатинской земле прошла международная выставка «Тараз – город ремесленников». Тараз первым из городов Казахстана официально вошел в список мировых городов ремесленников. Зарубежные гости высоко оценили ремесленный и туристический потенциал Тараза, отметил глава региона.

«Каждый из нас должен понимать важность своего личного вклада в создание комфортной среды, в которой он живет, чувствовать ответственность за поддержание красоты и чистоты в своем любимом городе.

В День города я благодарю всех тех, кто вносит весомый вклад в его развитие, кто трудится, искренне желая помочь стать нашему Таразу лучше», - подчеркнул аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

В праздничной концертной программе на сцене амфитеатра историко-культурного комплекса «Древний Тараз» приняли участие казахстанские и жамбылские звезды эстрады.

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Жамбылская область   Дата   Тараз  
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