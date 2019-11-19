Как в столичных поликлиниках готовятся к запуску ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До запуска системы Обязательного социального медицинского страхования остается чуть больше месяца. Не раз подчеркивалось, что реализация ОСМС призвана улучшить качество и доступность медицинских услуг. Как это проявится на работе медицинских организаций, рассказал врач-эксперт поликлиники №4 города Нур-Султана Нуржан Капсаметов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша поликлиника сейчас активно готовится к запуску ОСМС. Мы ведем работу по повышению качества оказываемых услуг, постоянно проводим занятия, глубже изучаем связь «медицинский работник - пациент». Прорабатываем вопросы медицинской деонтологии, прорабатываем наши слабые стороны, анализируем жалобы и механизмы будущих или гипотетических жалоб, обыгрываем различные ситуации. Деонтология - это учение о должном поведении медицинских работников. То есть, как правильно должны вести себя врачи, медсестры, чтобы создавать благоприятную обстановку для выздоровления пациента. Деонтология проявляется в поступках медицинского персонала, и мы это штудируем сейчас особенно тщательно», - сказал Нуржан Капсаметов.

По его словам, «врачи поликлиники скрупулезно готовятся к ОСМС, ведь если будут жалобы из-за плохого качества лечения, то на медицинскую организацию будут накладываться штрафы».

«Если по конкретному пациенту будут жалобы, то эту историю болезни не оплатят, то есть лечение конкретного пациента не будет оплачено. Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) с введением медстрахования никуда не исчезнет, он также будет существовать наравне с ОСМС. В ГОБМП будут входить все социально значимые заболевания. Социально значимые заболевания подразделяются на 25 групп. К примеру, такие как туберкулез, вирусный гепатит, сахарный диабет, артериальная гипертензия», - сказал Нуржан Капсаметов.

Он также рассказал, как идет работа по цифровизации здравоохранения.

«Все большей популярностью пользуется среди пациентов мобильное приложение «Даму Мед», внедрена «Комплексная медицинская информационная система». Приложение позволяет пациентам записаться на прием к врачу, всего лишь используя смартфон, то есть в любом месте и в любое время. Кроме того, в этом мобильном приложении можно посмотреть результатов анализов, зайдя в свой «личный кабинет». Там можно посмотреть не только результаты анализов, но и карту, историю болезни. То есть мы переходим от бумажной карты на безбумажное ведение пациента. Бумажную карту сейчас носить с собой не нужно», - добавил специалист.

По словам врача, в регистратуре поликлиники работает специалист ЦОНа, который объясняет пациентам, как установить приложение на смартфон и как им пользоваться. Также специалист помогает прикрепиться к поликлинике через Egov с помощью ЭЦП.

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане будет дан старт обязательному социальному медицинскому страхованию.