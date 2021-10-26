Как в столице создается безбарьерная среда для жителей с особыми потребностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Создание безбарьерной среды для всех жителей, в том числе и людей с особыми потребностями – одна из главных задач в развитии столицы. Так, в городе реализуется партийный проект «Кедергісіз келешек» по адаптации 22 тысяч объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

На сегодня в столице проживает около 30 тысяч людей с особыми потребностями, чуть больше 7 тысяч из них – дети до 18 лет. Для них в городе предусмотрен ряд мер поддержки и оказания всесторонней помощи. К тому же ведется постоянная работа по созданию для них безбарьерной среды.

В рамках предвыборной программы партии Nur Otan «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» в столице проводится большая работа по улучшению инфраструктуры для людей с особыми потребностями, включая обеспечение пандусами, адаптированными лифтами, туалетами, направляющими знаками для незрячих.

Так, в 2021 году около 260 объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, малого и среднего бизнеса, государственных учреждений, ЦОНов, филиалов Казпочты, аэропорт, вокзал планируют полностью оборудовать всем необходимым для удобства лиц с ограниченными возможностями. 157 из них уже адаптированы, еще 102 – частично, собственники этих объектов проводят работы по устранению замечаний.

Рабочими группами районных акиматов сформирован список социально значимых объектов, подлежащих паспортизации и адаптации. На сегодня уже паспортизировано 259 объектов.

Их собственникам (балансодержателям) выданы рекомендации по устранению замечаний согласно требованиям СНиП.

Стоит отметить, что вся информация о паспортизированных и адаптированных объектах города публикуется на информационном портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» в разделе «Интерактивная карта доступности»( inva.gov.kz).

Так, чтобы узнать, насколько то или иное учреждение и здание доступно для людей с особыми потребностями, можно зайти на портал www.inva.gov.kz и, кликнув на объект, посмотреть, оборудован ли он пандусами, спецлифтами, направляющими знаками и т.д.

В Нур-Султане функционируют шесть реабилитационных и социальных центров, которые оказывают помощь лицам в трудной жизненной ситуации, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями.

Центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, функционирует уже около 20 лет. Сегодня помощь и поддержку в нем получает свыше 80 человек.

Дневное отделение учреждения рассчитано на 180 койко-мест, ночное – на 50 койко-мест. В центре оказываются социально-бытовые, юридические психологические, экономические, культурно-трудовые услуги. Также специалисты помогают в восстановлении документов, оформлении в дома престарелых, инвалидности. Получатели услуг могут находиться в центре от одного месяца до одного года.

В жилом массиве Коктал расположен центр социального обслуживания «Шарапат». Он предназначен для круглосуточного постоянного или временного проживания в условиях стационара людей с инвалидностью и пожилых лиц, достигших пенсионного возраста, не способных самостоятельно себя обслуживать и нуждающихся по состоянию здоровья в помощи. Специалисты центра также оказывают помощь детям-инвалидам в условиях ухода на дому и гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию, и нуждающимся в посторонней поддержке.

В Центре социального обслуживания «Нұрлы жүрек» проживают особенные дети с психоневрологическими патологиями от 3 до 18 лет, которым по состоянию здоровья также необходим круглосуточный уход и медобслуживание.

Также в столице работает кризисный центр «Үміт», оказывающий специальные социальные услуги женщинам, подвергшимся жестокому обращению, бытовому насилию.

Центр социального обслуживания «Камкор» предназначен для круглосуточного и постоянного проживания лиц старше 18 лет, страдающих психоневрологическими заболеваниями, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании.

В городе соцуслуги оказывает и реабилитационный центр для престарелых, людей с инвалидностью и особенных детей. Здесь оказываются услуги санаторно-курортного лечения и реабилитация престарелых, взрослых и детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, всестороннюю помощь гражданам предлагают в Центре института семьи «Жануя» и центре занятости населения столицы. Здесь любой обратившийся может получить юридическую, психологическую консультации, научиться осваивать бизнес-сферу, получить государственные услуги по принципу «одного окна», трудоустроиться и многое другое.

Помимо этого, в Нур-Султане граждане с особыми потребностями обеспечены рядом реабилитационных услуг.

В соответствии с индивидуальной программой реабилитации в 2021 году реабилитационными услугами охвачено свыше 21 тысячи человек.

Так, кресло-колясками обеспечены 787 человек, протезно-ортопедическими изделиями – 1 723, сурдотехническими средствами – 480, тифлотехническими средствами – 835, обязательными гигиеническими средствами – 6 613, санаторно-курортным лечением – 2 973, услугами индивидуального помощника – 2 459, помощь специалиста жестового языка получил 391 человек.

Кроме того, специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара, ухода на дому оказаны 4 512 людям.

Также лица с особыми потребностями могут воспользоваться услугой «Инватакси», где на сегодня работают 50 специально оборудованных автомашин для колясочников, незрячих людей и детей с ограниченными возможностями.

С начала года перевозкой охвачено 1 869 человек, в том числе 803 ребенка.

Вместе с тем людям из этой категории предоставляется бесплатный проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта, услуги зубопротезирования один раз в два года.

Также получить социальную помощь на приобретение твердого топлива могут горожане с особыми потребностями, проживающие в частных жилых домах с местным(печным) отоплением, являющиеся его собственниками(нанимателями), не имеющие другого жилья. При этом среднедушевой доход, не должен превышать четыре прожиточных минимума. Компенсация составляет 16 МРП или 46 672 тенге на отопительный сезон. В этом году этими мерами охвачено 35 человек.

Производится субсидирование подключения к газу в рамках газификации города.

В том числе оказывается единовременная социальная помощь лицам с инвалидностью, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на приобретение лекарств и получение платных медицинских услуг в денежном выражении в размере 13 МРП в год.

Производится ежеквартальное возмещение затрат на обучение на дому особенных детей в размере 10 МРП. С начала года такой помощью охватили 466 человек.

В столице для людей с ограниченными возможностями предоставлены два современных спортивных комплекса вместе с квалифицированным персоналом.

Первый из них — Паралимпийский тренировочный центр, расположенный по адресу: ул. Акшокы, 2. Центр полностью адаптирован для людей с инвалидностью. Внутри имеются тренажерный зал, зал единоборств и игровой многофункциональный зал. Они позволяют заниматься такими видами спорта, как парапауэрлифтинг, парадзюдо, паратаэквондо, настольный теннис, национальные виды спорта, волейбол сидя, голбол, бочча, танцы на колясках.

Второй объект — ледовая арена «Тарлан» (пр. Туран, 5/1). Здесь занимаются городские команды по хоккею и следж-хоккею, проводятся массовые катания для людей с ограниченными физическими возможностями, их близких и друзей.