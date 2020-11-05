Как в столице решают проблему утилизации мусора и стройотходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для недопущения ухудшения экологии и увеличения количества несанкционированных мест для мусора в столице совместно с Министерством экологии принят ряд мер. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«Ежедневно на территорию мусороперерабатывающего комплекса вывозится до 1 тыс. тонн мусора и отходов. Там они проходят несколько этапов: сортировку, переработку и утилизацию. Глава государства уделяет особое внимание вопросам экологии: обеспечению законодательной базы и благоприятных инвестиционных условий для внедрения технологии «Waste to energy». Для недопущения ухудшения экологии и увеличения количества несанкционированных мест для мусора совместно с Министерством экологии приняли ряд мер.

Первое. Проводим модернизацию мусороперерабатывающего завода. Это позволит практически вдвое увеличить мощность предприятия – с 250 тыс. тонн в год до более 450 тыс. в год. Тип сортировки отходов переведем с ручного на полуавтоматический.

Второе. Полигон состоит из двух ячеек, первый практически заполнен. Совместно с профильными органами проведем рекультивацию ячейки полигона.

Третье. В прошлом году приступили к строительству площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера «Северная гряда». Это значительно улучшит экологию и санитарно-эпидемиологическую обстановку.

На площадке предусмотрена установка дробильного комплекса, который будет перерабатывать такие строительные отходы, как кирпич, асфальт, бетонные отходы и т.д. Это позволит часть сырья использовать повторно, к тому же упростит процесс утилизации отходов. Кроме того, к примеру, 50% строительного мусора можно будет перерабатывать в щебень, 10-15% – в арматуру и т.д.

Четвертое. Продолжаем проведение отдельного сбора твердых бытовых отходов. Для этого в городе установлены отдельные контейнеры. Уровень переработки ТБО достиг показателя в 75%, выемки вторичного сырья – 17%. Необходимо планомерно увеличивать данные показатели. Для сбора ртутьсодержащих ламп по городу установлено более 530 спецконтейнеров. На сегодня собрано и утилизировано свыше 500 тыс. штук.

С начала пандемии в местах массового скопления людей установили специальные контейнеры для выброса медицинских вещей, масок, перчаток и т.д.

Пятое. Проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок. Только с начала года было ликвидировано почти 300 таких свалок. Работает оперативная группа по проведению рейдов и мониторинга строительных объектов, проводятся проверки по вывозу строительного мусора на эко-полигон. К примеру, с 15 октября к адмответственности привлечено 37 предпринимателей, в том числе 15 стройкомпаний на сумму почти 900 млн тенге.

Шестое. Очень важно прививать культуру среди населения о важности отдельного сбора мусора, о необходимости соблюдать санправила. Проводим субботники, на системной основе высаживаем деревья. Во всех госшколах проводятся экочасы, организовываются экскурсии на мусороперерабатывающие заводы. В данном направлении бесценную помощь нам оказывают волонтеры и неравнодушные горожане», - написал Алтай Кульгинов.