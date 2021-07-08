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    16:38, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Как в столице решается вопрос нехватки школ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Нур-Султане функционирует 130 учебных заведений, где обучаются почти 200 тыс учеников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Еще в 2019 году в главном городе страны насчитывалось 8 школ с трехсменкой, в 2020 году их количество сократилось вдвое, значительно снизилась перегруженность учебных заведений. В рамках исполнения поручений Главы государства за последние 2 года в разных районах города было построено и сдано в эксплуатацию 18 объектов образования на более чем 12 тысяч мест.

    Еще 15 школ будет возведено в столице в 2021 году, в том числе за счет средств из госбюджета, в рамках государственного частного партнерства и частных инвестиций.

    Принимаемые меры позволят снять имеющуюся нехватку школ в столице.

    «Город растет, соответственно школ всегда будет не хватать. У нас ведь нет конкретных размеров города. Другое дело – минимизировать эту нехватку, строить побольше школ на опережение. Сегодняшний Нур-Султан через 20 лет может так разрастись, что, возможно, аэропорт окажется в центре города, как к примеру в Лондоне. Нужно чувствовать рост города, и у акимата это получается. В этом году будет построено 16 школ, считаю это большим достижением», - отметил политолог Самат Нуртаза.

    Напомним, накануне в столице открыли несколько социальных объектов. В том числе специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения.

    В детском саду наравне с педагогами детьми также занимаются медицинские работники, что дает всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному обучению детей. В учреждении имеются кабинеты физиотерапии, логопеда-дефектолога, офтальмолога и т.д.

    Ранее аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что строительству учебных заведений в городе уделяется большое внимание.

    «К примеру, в районе Алматы уже построена и готова к открытию школа на 2400 мест (в две смены; пересечение ул. Майқайың – А 351). В учебном заведении также имеются кабинеты инклюзии, «Абайтану», «STEM», «Интеллектум» и студия для съемок видеоуроков. Это позволит детям развиваться всесторонне. В предстоящие 5 лет в столице запланировали строительство 67 школ. В строительство учебных заведений также привлекаем частные инвестиции», - сообщил аким.



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