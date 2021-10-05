Как в столице реализуют инвестиционные программы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Контроль за ходом выполнения инвестиционных программ осуществили в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по городу Нур-Султану организовал пресс-тур по объектам «Астана су арнасы» в целях освещения потребителям о прозрачности исполнения инвестиционных программ и полученных эффектов от их реализации.

ГКП «Астана су арнасы» в целях модернизации, улучшения состояния и поддержания бесперебойной работы сферы водообеспечения столицы в 2020 году завершило реализацию инвестиционной программы на 2016-2020 годы на фактическую стоимость 6,4 млрд тенге за счет собственных средств, в том числе 2020 году - 1,47 млрд тенге.

«В 2021 году предприятие приступило к реализации новой инвестиционной программы 2021-2025 годов на утвержденную стоимость 4,7 млрд тенге. Предусмотренная сумма мероприятий текущего года - 882 млн тенге», - сказал в ходе пресс-тура руководитель департамента по регулированию естественных монополий города Нур-Султана Булат Танабергенов.

Основные проекты инвестпрограммы - замена изношенного энергетического оборудования, внедрение автоматизации замена насосного оборудования, реконструкция сетей водопровода и канализации, приобретение оборудования.

Отметим, объем осуществленных инвестиционных мероприятий 2020 года за счет собственной инвестиционной программы составил 1 млрд 471 млн тенге.

Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий города, заменено 44 изношенных насоса на 16 канализационных насосных станциях на сумму 231 млн тенге.

По инвестиционным мероприятиям 2021 года по состоянию 8 месяцев освоено 449 млн тенге или 51% от плана 882 млн тенге. До конца года будут приобретены комплект трех генераторов электролизных ячеек для установки хлорирования воды, резервный насос на главную городскую канализационную насосную станцию.