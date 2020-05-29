Как в столице реализуют антикризисный план после пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов назвал ключевые направления антикризисной экономики для сохранения динамики развития города. Среди них - это развитие «Экономики простых вещей», привлечение частных инвестиций, усиление роли столицы в качестве регионального логистического хаба, развитие цифровизации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Период карантина показал, что продовольственная безопасность столицы на первом месте. На блокпостах с первых дней у нас был организован «зеленый коридор» для продовольствия, но мало просто завезти продукцию в город, ее необходимо хранить на должном уровне. На территории города действует 7 логистических комплексов, сейчас ведем строительство четырех оптово-распределительных центров (три за счет частных инвесторов). Это позволит увеличить объем продукции, что также позволит сдерживать цены на социально-значимые продукты.

Кроме того, по поручению руководства страны уделяем особое внимание развитию «Экономики простых вещей». С момента запуска Программы (2019 год) одобрено 16 проектов, заинтересованы еще порядка 40 предприятий, это в сфере промышленности, торговли и логистики, образования, здравоохранения. По каждому проекту ведем точечную работу»,- сказал аким столицы Алтай Кульгинов.

В онлайн-режиме проводятся инвестсоветы, акиматом города оказывается необходимая помощь инвесторам. На регсовете поддержано свыше 60 проектов на общую сумму частных инвестиций на 770 млрд тенге, кроме того, в работе находятся 34 проекта.

Учитывая новые реалии, акиматом пересмотрен подход к реализации задач. Оптимизация местного бюджета составила 35 млрд тенге. Высвободившиеся средства направлены на финансирование социальной сферы: снос аварийного жилья, строительство дорог, дворов, закуп медоборудования, увеличение объема соцпомощи и т.д.