Как в столице работает современный сервисный пункт полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице в ходе пресс-тура показали, как работает современный сервисный пункт полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства, министр внутренних дел поручил совершенствовать сервисную полицейскую службу. На сегодняшний день пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции» осуществляется на базе Отдела полиции УП района «Алматы». В пилотном режиме запускали в декабре прошлого года, в текущем году в декабре подведем итоги, предоставим отчет по проделанной работе. Этот сервисный пункт полиции запускался при поддержке спонсоров. Также наши сотрудники повысили свои навыки и умения. Основное требование к сервисным полицейским - находить общий язык с населением, проводить тесную работу, разъяснительную работу, обеспечение общественного и дорожного порядка», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Бакытжан Малыбаев.

На сегодняшний день в столице работают 2 современных сервисных пункта полиции. Первый из них - в Алматинском районе, а второй расположился в Сарыаркинском районе.

«В работе наших сотрудников особую пользу приносят камеры видеонаблюдения. Сейчас подробности любого происшествия можно узнать с помощью камер. Также по городу установлены тревожные кнопки. Они помогают в раскрытии преступления и в оперативном задержании преступников. Согласно приказу на место происшествия они должны прибыть в течение 5 минут после поступления звонка», - отметил спикер.

К слову, одно из преимуществ нового сервисного пункта полиции в том, что созданы все необходимые условия. В частности, современный и удобный офис, есть даже отдельный кабинет для мам и детей. Полицейский пункт полностью оснащен камерой видеонаблюдения, также разработана электронная карта города.

Наряду с этим, отдельный кабинет предусмотрен для работы с подростками.