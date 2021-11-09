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Как в столице работает современный сервисный пункт полиции

9 Ноября 2021 20:27
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Как в столице работает современный сервисный пункт полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице в ходе пресс-тура показали, как работает современный сервисный пункт полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По поручению Главы государства, министр внутренних дел поручил совершенствовать сервисную полицейскую службу. На сегодняшний день пилотный проект «Казахстанская сервисная модель полиции» осуществляется на базе Отдела полиции УП района «Алматы». В пилотном режиме запускали в декабре прошлого года, в текущем году в декабре подведем итоги, предоставим отчет по проделанной работе. Этот сервисный пункт полиции запускался при поддержке спонсоров. Также наши сотрудники повысили свои навыки и умения. Основное требование к сервисным полицейским - находить общий язык с населением, проводить тесную работу, разъяснительную работу, обеспечение общественного и дорожного порядка», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Бакытжан Малыбаев.

На сегодняшний день в столице работают 2 современных сервисных пункта полиции. Первый из них - в Алматинском районе, а второй расположился в Сарыаркинском районе.

«В работе наших сотрудников особую пользу приносят камеры видеонаблюдения. Сейчас подробности любого происшествия можно узнать с помощью камер. Также по городу установлены тревожные кнопки. Они помогают в раскрытии преступления и в оперативном задержании преступников. Согласно приказу на место происшествия они должны прибыть в течение 5 минут после поступления звонка», - отметил спикер.

К слову, одно из преимуществ нового сервисного пункта полиции в том, что созданы все необходимые условия. В частности, современный и удобный офис, есть даже отдельный кабинет для мам и детей. Полицейский пункт полностью оснащен камерой видеонаблюдения, также разработана электронная карта города.

Наряду с этим, отдельный кабинет предусмотрен для работы с подростками.


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#Нур-Султан   #МВД РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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