Как в столице планируют решить вопрос с платными стоянками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима столицы Бахтияр Макен рассказал о том, как в Нур-Султане собираются решить вопрос с платными стоянками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе обсуждения антикоррупционной политики и вопросов искоренения коррупции общественники задали вопрос заместителю акима о платных стоянках: кто собирает деньги за те парковочные места, которые построены за счет налогоплательщиков и кто является собственником той компании, которая занимается установкой аппаратов по принятию денег.

Бахтияр Макен заверил, что планируется навести порядок во всех парковочных станциях.

«В прошлом году мониторили все парковочные стоянки. Привели в порядок. В этом году возобновили концепцию с учетом того, чтобы сделать единого оператора в лице управления транспорта. Есть подрядная компания CTS, и «Сергек» у нас есть. Сейчас хотим навести порядок во всех парковочных станциях. Концепция готова. Думаю, окончательно в начале мая можем официально презентовать, каким образом будут организованы паркинги. На левом берегу паркинговые системы более упорядочены, на правом берегу ситуация иная, особенно, где рынки, торговые центры. Проводим мониториг ситуации. Подробную информацию дадим в начале мая. В рамках законодательства тоже есть определенные примечания, чтобы паркинги были упорядочены», - прокомментировал заместитель акима столицы Бахтияр Макен.