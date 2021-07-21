Как в столице планируют отметить 30-летие Независимости Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в столице планируют отметить 30-летие Независимости Республики Казахстан, какие мероприятия намечены в этом году и сдача каких новых объектов будет осуществлена, рассказал начальник управления внутренней политики города Нур-Султана Даурен Бабамуратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в столице запланировано более 800 мероприятий.

«С целью качественной подготовки и празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан разработан единый городской План. Запланировано более 800 мероприятий, 30 из них - на международном уровне, 50 - на республиканском уровне, 470 – на городском уровне, 250 – на районном», - сказал Даурен Бабамуратов на брифинге.

Было отмечено, что в рамках празднования 30-летия Независимости РК акиматом с начала года проведен ряд тематических мероприятий, рассказывающих о достижениях республики за 30-летний период, а также приуроченных к ключевым датам и праздникам. По данным акимата, с начала года реализовано более 300 мероприятий. Из них на международном уровне - 11, на республиканском уровне - 15, на городском уровне - 218, на районном уровне - 56 мероприятий. В целях популяризации спорта среди молодежи, воспитания подрастающего поколения в духе здорового образа жизни акиматом города в рамках празднования 30-летия Независимости проведен ряд значимых республиканских и городских спортивных мероприятий. В том числе: лыжный фестиваль «Esil Winter» (в нем приняли участие около 300 человек из 4 регионов страны), Открытый чемпионат города Нур-Султана «Nur-Sultan Open» по легкой атлетике среди старших и младших юношей, соревнования по лыжным гонкам «Esil Winter», Зимний триатлон, чемпионат РК по «Қазақ күресі» среди юношей 2006-2007 года рождения, зимний фестиваль «Буркасын-2021», зимний Чемпионат Казахстана по теннису 2021, Кубок РК по грэпплингу среди детей и юношей, Республиканские соревнования по конному спорту, Открытый чемпионат города Нур-Султана по плаванию среди юношей до 2005 года рождения, Международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный олимпийскому чемпиону, герою труда Жаксылыку Ушкемпирову, Открытый чемпионат РК по дзюдо, турнир «Duathlon Olympic day», посвященный Международному Олимпийскому дню, Республиканский турнир по Қазақ күресі «Қазақстан Барысы» на призы Первого Президента Республики – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева, традиционные соревнования по байге на Кубок Елбасы и другие.

Спикер также сообщил, какие новые спортивные объекты открылись в столице.

«В городе открыли ряд спортивных объектов для привлечения населения к массовому спорту: Центр бокса, Центр художественной гимнастики и зал единоборств, физкультурно-оздоровительные комплексы в жилых массивах Нур-Султана (ФОК в ЖМ «Ондирис», «Коктал»), 2 центра боевых искусств», - проинформировал Даурен Бабамуратов.

Он также добавил, что в честь празднования 30-летия Независимости РК учреждения культуры столицы проводят тематические концертные программы, спектакли, постановки, творческие вечера, выставки и экскурсии, как в офлайн, так и онлайн режиме. Видеообзоры и тематические лекции в честь знаковых дат регулярно публикуют на официальных страницах учреждений в социальных сетях.

«В июне-июле в Нур-Султане состоялось более 200 разноформатных мероприятий, посвященных таким датам, как День государственных символов РК, День медицинского работника, День казахстанской полиции и День города. К примеру, только ко Дню государственных символов Казахстана в столице организовано свыше 100 мероприятий, в том числе имиджевые мероприятия, направленные на укрепление духа патриотизма среди населения страны, пропаганду уважения к государственной символике. Все они прошли под общим лозунгом «Мен Қазақстанның патриотымын!». Также проведено множество разноплановых выставок, информационных часов, лекций, семинаров и т.д», - сообщил Даурен Бабамуратов.

Согласно озвученным данным, состоялся автопробег с Государственным флагом, раздача государственных флагов в местах массового скопления людей. С Днем государственных символов РК жителей Нур-Султана поздравили представители интеллигенции, в этно-мемориальном комплексе «Карта Казахстана «Атамекен» состоялся круглый стол на тему «Ұлттық рәміздер — елдігіміздің реңі, теңдігіміздің тірегі», в социальных сетях организованы выставки «Бірлік пен бейбітшілік нышандары», «Мемлекеттің басты нышаны – Рәміздер», «Тәуелсіз елдің ертеңі – талантты жастар» и т.д.

Кроме того, акиматом г. Нур-Султан в рамках празднования 30-летия Независимости реализован ряд мероприятий направленных на повышение конкурентоспособности молодежи. В этих целях запущен проект интеллектуальных игр среди молодежи от 14 до 29 лет «Brain games». Его реализация продлится до конца года.

В столице в онлайн формате прошла международная интеллектуальная игра «ЧТО ГДЕ? КОГДА?». В игре принимали участие команды КГУ «Школа-лицей 79» акимата города Нур-Султана и школы № 705 города Москвы.

Также организована Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху глобализации: приоритетные направления инновационной деятельности в экономике, правовой и социальной сферах» в режиме онлайн. Участниками конференции стали преподаватели и студенты учебных заведений ТиПО Республики Казахстан, средних профессиональных учебных заведений стран СНГ.

Кроме того, состоялась церемония открытия мемориала «Алтын жүрек», возведенного в знак признательности медицинским работникам нашей страны, которые стоят на передовой в борьбе с коронавирусом. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что открытие мемориала «Алтын жүрек» символизирует солидарность и сплоченность казахстанцев перед лицом смертоносной инфекции.

1 июня, в Международный день защиты детей в столице открыли фонтанный комплекс на пешеходном бульваре «Театральный». Также в городе появилась первая пешеходная улица выходного дня «Demalys Promenade» по ул.А. Мамбетова.

В июле в Нур-Султане прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня столицы РК. Они проводились как в онлайн, так и в офлайн-форматах на открытом воздухе с соблюдением строгих карантинных мер – с использованием принципа работы проекта Ashyq.

В этом году Празднование Дня столицы было посвящено социальным проектам и носило исключительно социальный характер. Так, были вручены ключи от квартир очередникам из социально уязвимых слоев населения, завершено порядка 20 домов-долгостроев, введены в эксплуатацию крупные физкультурно-оздоровительные комплексы в жилых массивах Ондирис и Коктал.

Кроме того, состоялось открытие специализированного детского сада для детей с нарушением зрения, завершено строительство более 50 дворов, порядка 10 общественных пространств и т.д.

В преддверии Дня столицы открыты памятники народному композитору, даулескеру кюйши Дине Нурпеисовой и известному казахскому ученому Канышу Сатпаеву. Также состоялась церемония открытия памятника Алихану Бокейхану, Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы. Глава государства назвал символичным открытие памятника деятелям движения «Алаш» в год 30-летия Независимости Казахстана и в канун Дня столицы.

В честь празднования 30-летия Дня Независимости и в преддверии Дня столицы в Нур-Султане открыли сквер «Құтқарушылар саябағы».

«На конец августа и начало сентября запланировано проведение августовской конференции педагогических работников, масштабных мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Казахстан. В том числе - торжественный концерт для жителей и гостей столицы, концерты в жилых массивах «Думанды Сарыарқа», городской конкурс «Лучшая молодая семья», направленный на укрепление института брака и семьи на основе культуры, национальных традиций и нравственных ценностей, организация и проведение региональных сельскохозяйственных ярмарок, концерт камерного хора «Тәуелсіз ел ұраны», дебатный турнир «NUR-SULTAN DEBATE CUP - 2021», концерт Государственного струнного квартета им. Г. Жубановой «Музыка Великой Степи», международный фестиваль творческой молодежи Shabyt «Rising New Stars», фотовыставка «Нур-Султан – столица Казахстана» и другие», - рассказал Даурен Бабамуратов.

В декабре в городе запланированы мероприятия, посвященные Дню Первого Президента, тематические выставки, научно-практические конференции.

В рамках республиканского проекта «Марафон добрых дел» с начала года реализовано более 300 разноформатных мероприятий, с общим охватом более 66 тыс. человек, которым была оказана поддержка и адресная помощь.

По инициативе столичного акимата последние полгода в городе прошли под лозунгом «Қайырымды істер». В рамках марафона «Добрых дел» за полгода в Нур-Султане волонтеры, сотрудники акимата, представителей городской Ассамблеи народа Казахстана, бизнесмены раздали свыше 10 тысяч продуктовых корзин нуждающимся горожанам - многодетным, малообеспеченным и семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, одиноким пенсионерам. Им была оказана всесторонняя помощь и поддержка.

Отметим, что в раздаче проднаборов посильную помощь оказывают волонтеры и неравнодушные горожане.

Вместе с тем в зимнее время волонтеры практически ежедневно помогали нуждающимся в помощи жителям в уборке снега во дворах, покупке лекарств и так далее.

Например, в рамках «Марафона добрых дел» в преддверии Международного женского дня по инициативе акимата г. Нур-Султан для социально-уязвимых слоев населения роздано более 2 тысяч продуктовых корзин. Получатели – пожилые люди, инвалиды I, II, III групп, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, матери-одиночки, многодетные семьи.

В преддверии празднования одного из самых древних праздников Наурыз городская Ассамблея народа Казахстана организовала благотворительную акцию BAURSAKPARTY, в рамках которой представители столичной АНК раздавали гостям и жителям столицы собственноручно приготовленные бауырсаки. Кроме того, нуждающимся семьям развезли продуктовые корзины.

Только в священный месяц Рамазан 4 тыс. семей получили продуктовые корзины. Социальную акцию поддержали благотворительный фонд «Халык», Фонд Булата Утемуратова и др.

В рамках благотворительных акций «30 добрых дел», «Біз біргеміз», «Қамқор», «Қазақстан – Берекелі шаңырақ», Ассамблеей народа Казахстана города Нур-Султан оказана помощь многодетным, малообеспеченным семьям. Проднаборы собирали и развозили Центр координации благотворительности «Парасат», Совет матерей АНК, общественные объединения «Чечено-ингушский ЭКЦ «Вайнах», «Татаро-башкирский культурный центр «Таң», «Филиал Республиканского культурного центра уйгуров Казахстана» и и т.д.

Также следует особо отметить частные инициативы предпринимателей столицы, которые на постоянной основе проводят бесплатную раздачу хлеба, продуктов (еженедельно/месяц Рамадан). Так, только за одну неделю ими оказана помощь около 1 тыс. чел.

В преддверии праздника Великой Победы в рамках общереспубликанского «Марафона добрых дел», приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана, волонтерскими организациями города проведена благотворительная акция «Адреса заботы», были развезены продуктовые наборы, памятные подарки ветеранам тыла и одиноким пенсионерам в честь 9 мая.

«С 20 по 22 июля текущего года мы отмечаем один из самых главных мусульманских священных праздников – Курбан айт. Совместными усилиями акимата столицы и муфтията организовано онлайн жертвоприношение через сайт qurban2021.kz. Все мясо, привезенное со специальных мест для жертвоприношения, сотрудники акимата, волонтеры, представителей городской Ассамблеи народа Казахстана помогают разделывать, распределять, а автоволонтеры - развозить эти пакеты на своих машинах социально уязвимым семьям. Свыше 3 тысяч нуждающихся жителей столицы получат жертвенное мясо в Курбан айт», - добавил Даурен Бабамуратов.

При реализации республиканского проекта «Марафон добрых дел» акиматом города Нур-Султана уделяется особое внимание охране окружающей среды, соблюдению чистоты и массового озеленения города. В этих целях запущены экопроект Taza Alem-2021, конкурс «ЭкоАсар – Марафон добрых дел», экочеллендж «Посади свое дерево» и т.д. Все эти мероприятия проводились в рамках республиканского экологического месячника «Бірге — таза Қазақстан». В текущем году акимат города Нур-Султана планирует высадить более 1 млн. зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и т.д).

«Во втором полугодии акимат города планирует провести более 500 мероприятий в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан. Также в этом году планируется открытие новых инфраструктурных, индустриальных и социально-культурных объектов: Национального научного онкологического центра и ряда объектов образования», - заключил Даурен Бабамуратов.