Как в столице отметят Новый год

28 Декабря 2022, 21:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года в Астане проводятся десятки праздничных мероприятий для гостей и жителей города всех возрастов. Астанчан ждут утренники, постановки, концерты, а ярким завершением празднеств станет красочный салют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

В театре «Жастар» днем 29 декабря будут проводиться новогодние утренники, на которых покажут сказку «Золушка».

Театр кукол 28-30 декабря приглашает зрителей на шоу ростовых кукол «Новогодняя перезагрузка».

29 декабря в 11:00 и 15:00 часов в Государственной академической филармонии состоится новогоднее шоу-спектакль «Зайцы».

В этот же день в 10:00, 12:30 и 15:00, а также 30 декабря в 12:30 Дворец «Жастар» организует детские новогодние утренники около елки, сказку-мюзикл «Кто похитил кролика?» и дискотеку для школьников.

В 11:00 Музей Сакена Сейфуллина проводит встречу с учениками школы №80.

В 19:00 вечера на сцене ЦКЗ QAZAQSTAN состоится концерт Neprosto orchestra. В это же время Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» представит премьеру оперы-балета в двух актах Балнур Кыдырбек «Калкаман - Мамыр».

29, 30 и 31 декабря в 19:00 в театре «Астана Балет» будут показывать «Щелкунчика» Петра Чайковского.

31 декабря в 11:00 и 13:00 на сцене Музыкального театра юного зрителя пройдет премьера сказки Уфимцева «Щелкунчик».

В этот же день с 12:00 до 16:00 новогодние концерты «Жаңа Жыл-Жаңа Жол» организуют в жилых массивах всех районов столицы, в том числе в Кирпичном, Ондирис, Коктале, Уркере, Интернациональном.

На городской площади, площадке около выставочного центра «ЭКСПО», у монумента «Қазақ елі» с 22:00 до 3:00 будет проходить вечерняя праздничная концертная программа.

В новогоднюю ночь под бой курантов в 00:00 часов в честь праздника в Астане запустят салют, организованный за счет спонсорских средств.

Салют запустят с двух точек. Наблюдать за ним можно будет с набережной реки Есиль в районе памятника Кенесары хану, в Ботаническом саду, в районе пересечения проспектов Кабанбай Батыра и Бухар Жырау.