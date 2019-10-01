Как в столице отметят День пожилых людей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 октября отмечают Всемирный день пожилых людей. Чествовать людей преклонного возраста в Нур-Султане будут не один день, а целый месяц, в течение которого в столице проведут ряд разноплановых мероприятий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Так, 1 октября в Концертном зале «Астана» будет проведен торжественный концерт участников ветеранской художественной самодеятельности. В программе - выступления хоров «Ветеран», «Шанырак» и «Алаш Аманаты», вокальных групп «Ивушка» и «Надежда» и др. Также организована фотовыставка, посвященная Международному Дню пожилых людей и выставка художественного творчества, флешмоб, экскурсии. Планируется охватить более 1000 человек.

В этот же день в кинозале Центра социального обслуживания «Шарапат» для виновников торжества выступит духовой оркестр Национальной гвардии с концертом «Қарттарым - асыл қазынам».

3 октября здесь же организуют концерт «Шарапат шақырады» с участием Академии хореографии и сотрудников ДЧС. Еще через несколько дней, 8 октября концертную программу «Сіздерге мың тағзым» для подопечных центра привезет Қазақконцерт.

Не остался в стороне и Центр социального обслуживания столичного акимата. Здесь для пожилых людей с 1 по 3 октября организуют посещение Национального и музея Первого Президента. Также с 7 по 9 октября для подопечных центра устроят экскурсии по достопримечательностям города. С 15 по 17 октября они посетят несколько спектаклей русского театра драмы им.М.Горького и казахского музыкально-драматического театра им.К.Куанышбаева. Также 23 октября для них организуют поход в кинотеатр.

Вместе с тем всеми организациями и предприятиями города в рамках мероприятий, посвященных Дню пожилых, планируется охватить более 40 тысяч человек.

В кафе и ресторанах столицы проведут ряд праздничных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла с вручением памятных подарков и денежных вознаграждений.

Во всех детских дошкольных учреждениях, школах, ССУЗах и ВУЗах учащиеся, студенты и коллективы будут проводить встречи с ветеранами педагогического труда, а в медицинских организациях состоятся встречи с приглашением ветеранов здравоохранения.

Предприятиями и организациями города будет организован ряд встреч с ветеранами всех категорий, чествование с вручением сувениров, концертным сопровождением. Напомним, в Нур-Султане проживает более 80 тысяч пенсионеров по возрасту, из них 57 ветеранов Великой Отечественной войны и 25 тысяч лиц с ограниченными возможностями.