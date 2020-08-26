Как в столице идет подготовка к отопительному сезону

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подготовка в столице энергокомплексов, объектов ЖКХ, образования, культуры и здравоохранения к отопительному сезону проходит по утвержденному плану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Багдат Байсадыков.

По его словам, ремонт на теплоэлектроцентралях города выполнен на 85%. Готовность ТЭЦ-1 оценивается на 80%.

«На этом объекте у нас продолжаются работы. Идет капитальный ремонт водогрейного котла №4, турбогенератора №3, вспомогательного оборудования котлотурбинного цеха, оборудование топливно-транспортного, химического и электрических цехов», – рассказал Багдат Байсадыков.

ТЭЦ-2 готова к работе на 80%. Готовность районных котельных «Астана энергия» составляет 95%.

Что касается топлива, то на станциях накоплен нормативный 20-суточный запас.

Резерв угля составляет 427 076 тонн, в том числе на ТЭЦ-1 – 103 499 тонн при норме 42 240 тонн; на ТЭЦ-2 – 323 577 тонн при норме 203 660 тонн.

«Готовность тепловых сетей в системе централизованного теплоснабжения составляет 94%. Ведется капитальный ремонт магистральных тепловых сетей общей протяженностью 1 150 метров. Ведется также текущий ремонт распределительных тепловых сетей общей протяженностью 4 700 метров. Завершены работы по восстановлению 966 кв. м тепловой изоляции», – отметил спикер.

Готовность электрических сетей в городе составляет 71%, сетей водоснабжения и водоотведения – 80%.

«Заменено 2,4 км водопроводных сетей, выполнено хлорирование 47 км водопроводов в жилых массивах Интернациональный, Мичурино, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток, Коктал, Автоматика.

На сетях водопровода отремонтировано и установлено 47 пожарных гидрантов, 53 задвижки диаметром от 50 до 500 мм. По системе водоотведения выполнены замена 1,2 км канализационных сетей, промывка 31 км канализационных сетей и ремонт 970 колодцев», – резюмировал замруководителя профильного представительного органа.

Готовность многоквартирного жилого фонда оценивается на 93%. В частности, подготовлено 2 476 домов из 2 671.

Объекты здравоохранения подготовлены на 97%, образования – на 99%, культуры – на 86%.

Для населения запасы угля также обеспечены. Общий объем твердого топлива на тупиках сегодня равняется 17 462 тоннам. С 1 по 25 августа в город поступило 19 570 тонн угля. Информацию по запасам угля и стоимости на тупиках жители могут узнать, обратившись на горячую линию по номеру 109.