Как в столице готовят профессиональных пловцов и гребцов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане особое внимание уделяют развитию как массового, так и профессионального спорта. На сегодня в столичной Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №4 культивируются пять олимпийских видов спорта. Как проводится подготовка юных спортсменов, и кто может стать воспитанником учреждения, на пресс-конференции в Службе коммуникаций Астаны рассказал руководитель школы Нурбол Жаркынбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В КГУ «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 4» акимата города Астаны культивируются 5 олимпийских видов спорта: плавание, прыжки в воду, академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, синхронное плавание.

Возраст для зачисления в каждом виде спорта разный:

- плавание: мальчики и девочки – 7-9 лет;

- прыжки в воду: мальчики и девочки – 7-9 лет;

- гребля на байдарке и каноэ: мальчики и девочки – 10-12 лет;

- академическая гребля: мальчики и девочки – 10-12 лет.

- синхронное плавание: мальчики и девочки – 7-9 лет.

Фото: gov.kz

Для поступления в спортшколу необходимо подать заявление и предоставить следующие документы:

- заявление родителей или законных представителей в произвольной форме;

- копию свидетельства о рождении поступающего с индивидуальным идентификационным номером;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя;

- медицинскую справку, выданную участковым врачом с указанием выбранного вида спорта по форме 027/у.

Первым этапом обучения в спортивном учреждении является начальная подготовка, которая длится 1-3 года. Второй этап включает учебно-тренировочный процесс, период обучения 4-5 лет, группы комплектуются из числа учащихся, успешно освоивших курс начальной подготовки.

3 этап - спортивное совершенствование, период обучения 3-4 года, группы комплектуются из числа учащихся, прошедших подготовительный этап в учебно-тренировочных группах и выполнивших контрольные нормативы;

4 этап - высшее спортивное совершенствование, период обучения 3 и более лет, группы комплектуются из числа учащихся, прошедших этап спортивного совершенствования.

«В тренерско-преподавательском составе школы насчитывается 23 тренера, в том числе: 1 тренер имеет звание заслуженного тренера РК; 10 тренеров высшего уровня квалификации высшей категории; 4 тренера первой категории; 5 тренеров высшего уровня квалификации второй категории; 6 Мастеров спорта международного класса; 9 Мастеров спорта РК. Все тренеры имеют высшее физкультурное образование», - сообщил директор школы.

Школа подготовила одного мастера спорта международного класса, 32 мастера спорта РК, 45 кандидатов в мастера спорта.

«Спортсмены школы по итогам проведенных в 2022 году спортивно-массовых мероприятий приняли участие в более чем 40 соревнованиях республиканского и международного уровня и завоевали 688 медалей. По спортивному календарному плану школы на 2023 год запланировано 30 спортивных мероприятий, включая международные, республиканские и городские. Воспитанники школы за первое полугодие 2023 года приняли участие в 30 спортивных мероприятиях различного уровня, завоевав 276 золотых, 252 серебряных, 241 бронзовую медали», - перечислил Нурбол Жаркынбеков.

Во втором полугодии 2023 года спортсмены примут участие в Азиатских играх по академическому гребному спорту, которые пройдут 20-25 сентября в Китае, а с 12 по 15 октября в чемпионате Азии в Узбекистане.

С 4 по 9 сентября текущего года в израильском городе Нетания пройдет молодежный чемпионат мира по плаванию.

Кроме того, спортсмены школы по плаванию в составе сборной команды Казахстана с 27 сентября по 10 октября примут участие в Азиатских играх в Китае, со 2 по 9 декабря – в Чемпионате Азии среди возрастных групп в Республике Филиппины.