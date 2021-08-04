Как в столице борются с мусором вдоль набережной реки Есиль
«Подрядной организацией ТОО «Астана Тазалык» на ежедневной основе ведутся работы по санитарной очистке наносного мусора и предотвращению несанкционированных свалок в центральном квадрате района Сарыарка, а также вдоль набережной реки Есиль. Работу производят в две смены», - пояснили в районном акимате столицы.
На ежедневной основе ведутся работы по санитарной очистке урн, окрестностей набережной реки Есиль, также используется специализированная техника для промывки брусчатого покрытия и малых архитектурных форм.
«Сотрудниками Аппарата проводятся выезды и пешие обходы по оценке качества проводимых работ подрядных организаций. Данные субъекты предпринимательства находятся на контроле у курирующего отдела Аппарата, в случае нарушения чистоты или эпидемиологических правил на место вызывается экологическая полиция. Также проводятся разъяснительные беседы для недопущения вышеуказанных замечаний», - прокомментировали в пресс-службе районного акимата столицы.