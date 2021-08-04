Как в столице борются с мусором вдоль набережной реки Есиль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Образование стихийных свалок – одна из главных проблем любого города. Не стала исключением и столица. Набережная реки Есиль местами превращается в свалку - заполненные урны, разбросанные по земле пластиковые бутылки, окурки. В этой связи пресс-служба Сарыаркинского района города рассказала, как борются с мусором вдоль набережной реки Есиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подрядной организацией ТОО «Астана Тазалык» на ежедневной основе ведутся работы по санитарной очистке наносного мусора и предотвращению несанкционированных свалок в центральном квадрате района Сарыарка, а также вдоль набережной реки Есиль. Работу производят в две смены», - пояснили в районном акимате столицы.

На ежедневной основе ведутся работы по санитарной очистке урн, окрестностей набережной реки Есиль, также используется специализированная техника для промывки брусчатого покрытия и малых архитектурных форм.

«Сотрудниками Аппарата проводятся выезды и пешие обходы по оценке качества проводимых работ подрядных организаций. Данные субъекты предпринимательства находятся на контроле у курирующего отдела Аппарата, в случае нарушения чистоты или эпидемиологических правил на место вызывается экологическая полиция. Также проводятся разъяснительные беседы для недопущения вышеуказанных замечаний», - прокомментировали в пресс-службе районного акимата столицы.



