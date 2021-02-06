Как в сказке: художница из Алматы расписывает стены  детских больниц сказочными персонажами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лучше добрым на свете быть, злого в мире итак довольно. Такое жизненное кредо выбрала для себя профессиональная художница Алия Сарбалина, которая создает атмосферу волшебства в стенах детских больниц, расписывая их сказочными добрыми персонажами. С особым трепетом она подходит к каждой работе. Наша героиня старается удивить юных жильцов клиник, вселяя им уверенность в завтрашнем дне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дочка Алии Сарбалиной несколько лет назад перенесла сложную уникальную операцию на сердце в Центре перинатологии и детской хирургии. Длительное время им пришлось провести в стенах пустых, тусклых больниц. Однако наша героиня решила избавиться от этой угнетающей атмосферы с помощью красок. «На первом этаже, где располагалась палата моей дочери, было очень темно», - рассказывает художница. После увиденного, она обратилась к заведующему отделением с предложением преобразить больницу – расписать стены детскими картинками.

«На безвозмездной основе выполнили работу. Все стены буквально покрыли картинками из сказок Корнея Чуковского. После этого случая мамы в больнице начали рассказывать своим детям сказки Чуковского. Вы только вообразите! Дети гуляют по длинному красочному коридору, рассматривают персонажей и вспоминают добрую сказку», - восторженно отметила профессиональная художница.

На этом Алия решила не останавливаться. Вместе с подругами – надежным тылом, которые поддерживали ее в самые трудные минуты жизни, запустили проект «Добрые картинки». Так они расписали множество отделений больниц в Алматинской области, в Нур-Султане. Стены отделений детской онкологии, фтизиотерапии, кардеологии и реаниматологии, пульмонологии, онкохирургии в разных клиниках, аппараты КТ И МРТ, расположенные в больницах преобразились в персонажей знакомых нам сказок.

«Наталья Кожевникова, Надежда Малякина, Салтанат Кусбекова, Виктория Цимбаль, Марина Ковалева - основной костяк «Добрых картинок». Моим постоянным партнером в благотворительных проектах стала Гаухар Джурумбаева, с которой решаем все вопросы. Расписываем стены детских больниц бесплатно. Медучреждения помогают, предоставляя бесплатные краски. Мы расписывали отделение Детской онкологии, МРТ и КТ аппараты. У нас у всех профессиональное художественное образование. Поэтому стараемся оперативно и качественно расписать стены. У нас очень дружная команда», - отметила Алия Сарбалина.

Казалось бы обычные палаты мастерицы превращают в настоящие арт-объекты. Самое главное – детишки больше не боятся докторов и больниц и находят в себе силы получить нужную процедуру.

«Нас также просили расписать процедурные кабинеты. Для детей очень важно, чтобы стены были веселыми и интересными. Дети смотрят на эти стены, на время забывают о боли, просто радуются каждому дню», - подчеркнула Алия Сарбалина.

Здесь вы встретите волшебного пони, Винни-пуха, Лунного дракона, забавных зайчиков, слониху и деловитого слона, доктора Айболита и разных персонажей из полюбившихся сказок.

Очень часто, по словам художницы, дети сами хотят внести свою лепту и расписывать стены. Специально для них участницы проекта «Добрые картинки» проводят мастер-классы, учат навыкам рисования. Дети без внимания не остаются.

«Мы обязательно покупаем им альбомы, фломастеры. Они увлекаются этим процессом. В каждой палате дети начинают рисовать. Конечно, приходится подправлять их работы. Но одну радугу мы все-таки оставили. Девочка очень сильно болела, но всю душу вложила в рисунок. Среди наших муралов оказалась эта необычайная радуга. На протяжении всего процесса подружились с детьми. Некоторые из них по сей день переписываются с нашими художницами», - отметила Алия Сарбалина.

Отрадно, что в отделении после таких неописуемых картин не нужно проводить ремонт. Яркие нарядные красоты не стираются до 5 лет. Это освобождает медперсонал от дополнительной работы. По словам художницы, врачи тоже радуются словно дети каждой росписи. «Они приходят, подсматривают, как мы рисуем. Потом фотографируют и делятся с близкими», - поведала художница.

Алия Сарбалина несколько лет назад провела совместную акцию с Уполномоченным по правам ребенка в РК Аружан Саин. На день борьбы с детским раком со всей командой расписали маски для таргетного облучения детей с онкологией.

«Эти маски предназначены для лучевой терапии. У каждого ребенка есть своя маска. Они выбирали супергероев, в которых хотят преобразиться. Мы с помощью сказок осуществили их мечту. Самое интересное, один мальчик ответил, что хочет выбрать в качестве супергероя Кабанбай батыра.Мы удивились такому вердикту ребеночка. Кто-то хотел преобразиться в Тора, Супермена, Спанч Боба, принцессу Жасмин или Золушку, но его выбор пал на казахского батыра», - отметила Алия Сарбалина.

Вдохновившись благородным поступком участниц проекта «Добрые картинки», их знакомые, коллеги тоже изъявляют желание помочь детям. В одной из алматинских больниц, к примеру, добрые люди создали детский уголок. Поставили большой аквариум, купили коврики и пуфики, чтобы у детей был свой уголок, где они не спеша смогут наблюдать за рыбками.

«В детские больницы также покупали настольные игры. Мы не можем позволить себе подарить детям смартфоны, ноутбуки. Но можем порадовать спортивными костюмами, детской косметикой, пледом, париками, подушками, кружками с суперменом. По возможности стараемся сделать сюрприз им. Они рады и картинкам, и подаркам», - поведала профессиональная художница.

Однако не каждый желающий может просто взять краски и расписать стены. Нужно знать, какие тона лучше использовать, а от каких воздержаться. Поэтому Алия Сарбалина тщательно подбирает цвета для очередного шедевра.

«В больницах недопустимо использовать темные или слишком яркие цвета. Они быстро надоедают, от них болит голова. Поэтому все используемые цвета экспериментируем через белый цвет, постельные тона. Эти цвета должны излучать позитив, радость. Порой кто-то расписывает темной, черной краской. Либо нарисуют беркута с огромными коричневыми лапами. Даже в этом случае нужно выбирать более теплые цвета, когти можно вовсе убрать, чтобы не пугать детишек. Персонажей сказок с печальной, грустной концовкой тоже не рекомендуем расписывать. Мы не хотим, чтобы дети ощущали эту грусть или печаль. Нужно учитывать такие детали. Считаю, что детские больницы – не полигон для испытаний. Нужно начинать рисовать у себя дома, а только потом в клиниках», - пояснила художница.

Помимо детей, команда Алии проводит арт-терапию для психически нездоровых людей, жертв бытового насилия (для детей и их мам по отдельности). По словам художницы, люди раскрываются, через рисунки передают свое эмоциональное состояние.

«После арт-терапии с росписью они словно обретали второе дыхание. Им нравилось рисовать, свои работы подписывали близким, родным. Подписывали своим родным. Для жертв бытового насилия тоже очень важно рисовать. Первые картины рисуют черным цветом, темными тонами. Это отражает, возможно, психическое состояние человека. Но потом появляются более светлые, яркие тона. Очень часто замечала, что они сильно сжимают карандаш. Но потом раскрываются и рисуют хорошо. Так я поняла важность арт-терапии», - отметила художница.

Каждая из выполненных работ дорога мастерицам. Но знаковой Алия Сарбалина считает персонажей из сказок Корнея Чуковского, которого рисовала с командой в отделении кардиохирургии.

«Любим все больницы, все работы. Всегда стараемся креативно расписать стены. Но знаковая работа – персонажи, расписанные в отделении кардиохирургии, где вылечилась моя доченька», - призналась художница.

Карантин участницы проекта «Добрые картинки» провели с пользой для себя и окружающих.

«Во время карантина занимались благотворительностью. Мы создали чаты, более тысячи малоимущим и многодетным семьям отвозили продукты питания, раздавали одежду. Ездили в больницу, находили лекарства для пациентов. Дома не сидели», - рассказала Алия Сарбалина.

Она считает, что нужно совершать хорошие поступки и начинать с себя, если захотите изменить окружающий мир.

«Мною движет дух патриотизма. Чтобы в стране было все хорошо, нужно начинать с себя. Художник не настолько востребован, как ученый или инженер. Но он старается через росписи сделать страну лучше. Наши работы олицетворяют веру в будущее, лучшее. Маленькими шагами мы меняем сознание людей. Не все в этом мире можно купить и продать. Но можно подарить то, что ты можешь сделать руками. А это – самое главное. Художники находят в этом свою необходимость обществу. Не имея возможности глобально помочь стране, можно найти другие способы для оказания поддержки», - подчеркнула профессиональная художница.

Сейчас в планах у нашей героини расписать стены больниц для взрослых.

«Такое предложение поступило мне от одной больницы. Я отказала. Они немножко обиделись на меня и ответили «взрослые тоже умирают, им нужна поддержка». Сейчас планируем расписать больницы для взрослых. Впервые в нашей практике будем расписывать стены для взрослых. Мы хотим помочь пациентам, получающим лечение во взрослых отделениях онкологии. Очень надеемся, что будет завораживающе и впечатляюще», - добавила профессиональная художница Алия Сарбалина.







