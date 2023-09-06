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    17:48, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Как в сериале «Друзья»: студенческий омбудсмен перечислил плюсы проживания в хостелах

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    Фото: pixabay.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Студенческий омбудсмен по городу Алматы Адильхан Толепберген назвал преимущества проживания в хостелах, сравнивая с американским сериалом «Friends», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как выяснилось, многие не доверяют хостелам, ссылаясь на безопасность и личные границы студентов.

    «Мы встречались с ассоциацией хостелов по Алматы. Каждый вуз подписывает непосредственно с хостелом договор о предоставлении мест для студентов определенного вуза. То есть, в одном хостеле живут студенты только одного вуза, с кем он подписал договор. Но хочу заверить, что хостел, это не место, которого нужно бояться, мы мониторим. Обращаем снимание на наличие камер, безопасность, турникеты», - прокомментировал студенческий омбудсмен по Алматы Адильхан Толепберген.

    По его словам, условия там такие же, как в общежитиях, даже чуть лучше. Двери открыты до 23:00 ночи, комендантский час.

    «Условия иногда даже бывают лучше, чем в общежитиях. Как в сериале «Друзья». Все могут собраться, посидеть, поделать уроки, посмотреть фильмы. Таких условий в некоторых общежитиях может и не быть. Сами знаете, общежития бывают разного вида – новые, старые. Поэтому вопрос закрывается таким образом», - добавил он.

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