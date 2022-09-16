Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Абайская область

Как в Семее отпразднуют День города

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Сентября 2022, 08:43
Как в Семее отпразднуют День города

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Празднование Дня города 18 сентября начнется с Абай-марафона. Прикоснуться к истории смогут жители и гости города, посмотрев достопримечательности, на этот раз в спортивном формате забега через весь город. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Преодолеть можно будет одно из трех расстояний: 3, 5 и 10 километров. Старт забега — на площади Абая. Маршрут: улица Абая, Подвесной мост, Турлыханова, кольцевая развязка левого берега, Танирбергенова, автогужевой мост, Шмидта с выходом на улицу Абая.

С 9 утра на набережной пройдут выставки, конкурсы юных спортсменов, турниры по шахматам, конкурсы рисунков, флешмобы. День открытых дверей состоится в музее Невзоровых, музее Абая, историко-краеведческом и музее Достоевского.

На Арбате запланирована передвижная выставка историко-краеведческого музея «Семей - путешествие в прошлое». На центральной площади можно будет увидеть книжную выставку, библиокафе, город мастеров этнокультурных центров Дома Дружбы, площадку для онлайн-поздравлений горожан, передвижную выставку, посвященную 125-летию М.Ауэзова. Запланированы фестиваль талантливой молодежи Jastar fest и праздничный концерт и салют. В этот же день планируется открыть новое общественное пространство под подвесным мостом в Семее. Это новая точка притяжения с воркаут-зонами, стрит-артом, скейт-парком, паркур-площадкой. Заброшенный ранее пустырь превратили в комфортную зону для спорта и отдыха. Серые бетонные колонны и стены разукрасили в стиле стрит-арта. Подмостовое пространство разделено на части: есть спортивная зона для стритбола, фитнес-зона и детская игровая площадка. Предусмотрели скейт-парк, паркур-площадку, качели, балансиры и мини-скалодромы.

Ближе к набережной реки Иртыш будут работать павильоны уличного питания со столиками и барной стойкой. Все это с установкой освещения и уличной мебелью. Для удобства и безопасности горожан предусмотрели приподнятые пешеходные переходы. Общая площадь нового общественного пространства — 3500 м2.

Всего по городу в этом году создается 12 новых общественных пространств. В честь Дня города и образования Абайской области , а также в честь 125-летия Мухтара Ауэзова в городе Семее состоится и I-й детский футбольный турнир.


Фото: semeynews.kz



Дата   Абайская область   Семей  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО