Как в Семее отметят День города

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай готовятся отпраздновать День города Семея в воскресенье, 17 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском акимате сообщили, что в предстоящие выходные в областном центре пройдет фестиваль авторской песни «Туған қалам – Семейім», фестиваль «Футбольный путь» для любителей футбола, а также соревнования по силовым видам спорта «Семей батыры». С участием звезд эстрады Али Окапова и Мади Рымбаева будет организован фестиваль «Aman keleshek inclusion festival 2023».

В областном центре также пройдет фестиваль юных талантов «Осенняя феерия» с участием эстрадного певца Еркеша Хасена. На площади имени Мухтара Ауэзова состоится праздничный концерт с участием казахстанской эстрадной певицы Маржан Арапбаевой.

Основные концертные программы начнутся 17 сентября в 19:00 часов на Центральной площади города. Праздничное мероприятие пройдет в формате Open-Air с участием звезд казахстанской эстрады: Raim, Нурболата Абдулина, Маржан Арапбаевой, Еркеша Хасена в сопровождении светового шоу и спецэффектов.

Ведущими мероприятия будут телеведущий телеканала «Qazaqstan» Ғалымжан Кеншілік и телеведущая телеканала «Евразия» Айгерим Муздыбаева. Концертная программа завершится праздничным фейерверком.

Кроме того, в городе пройдут выставки на различные тематики и ярмарки, открытие детских игровых площадок и церемония вручения ключей от новых квартир семьям, стоящие в очереди на жилье.

В городском акимате отметили, что праздничные мероприятия пройдут не только в центральной части, но и на окраинах города.

Напомним, что в День города в Семее отмечают каждое третье воскресенье сентября.