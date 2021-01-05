Как в период карантина развивался туризм в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Как развивался туризм в Акмолинской области в период карантина и как решалась проблема проезда через блокпосты для туристов, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления туризма региона Уалихан Габдуллин.

По информации спикера, в сфере туризма региона функционируют свыше 500 предприятий. Благодаря уникальной природе и культурному наследию область является одним из лидеров в стране в сфере туризма. Здесь находятся три государственных национальных природных парка: «Бурабай», «Буйратау» и «Кокшетау», Коргалжынский государственный природный заповедник, а также 900 памятников культуры. Тенгиз-Коргалжынская система озер включена в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО, а Щучинско-Боровская курортная зона - в топ-10 Карты туристификации Казахстана в качестве курорта круглогодичного функционирования. Зерендинская зона отдыха вошла в топ-50 объектов регионального уровня и располагает большим потенциалом в развитии экологического, культурно-познавательного и этнотуризма.

Центром развития сельского, охотничье-трофейного и спортивного туризма определен Сандыктауский район, для организации и развития семейного туризма определена зона пристоличного отдыха (Аршалынский, Аккольский, Шортандинский, Коргалжынский, Целиноградский районы).

«Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта 2020 года о пандемии коронавирусной инфекции. В связи с развитием негативных сценариев по коронавирусу туристский сезон подвергся срыву. В летний период в регионе были закрыты курортные и рекреационные зоны при открытых водоемах. В результате осложнения эпидемиологической ситуации установка блокпостов на въезде в курортные зоны вызвала критику в социальных сетях. Для стабилизации сложившейся ситуации в сжатые сроки была разработана интернет платформа (единая база) для обеспечения пропуска туристов на блокпостах курортных зон по фактической брони на период объявленного локдауна. Порядка 20 тысяч койко-мест для отдыха было забронировано для гарантированного пропуска туристов. Это положительно отразилось на работе туристских объектов при условии строгого соблюдения карантинных мер», - рассказал У. Габдуллин.

Как было отмечено, в летний период по Акмолинской области функционировали 87 объектов размещения, имеющих разрешительные документы при условии заполняемости не выше 80 % от проектной вместимости в период карантина. В период чрезвычайного положения туристский информационный центр «Visit Aqmola» при управлении туризма перешел к работе в дистанционном формате и вел свою деятельность в социальных сетях. Ежедневно там размещается рекламный графический контент, направленный на продвижение туристских продуктов Акмолинской области. Ежедневно бесплатно c 9:00-21:00 работает и принимает звонки Call-center по номеру 8 (708) 8010000.

«Запущен обновленный 3-язычный сайт www.visitaqmola.kz о туристском потенциале Акмолинской области. Интернет-ресурс учитывает новые тренды веб-дизайна с использованием широкоформатного видео, с нестандартной подачей контента и максимальным удобством для туристов. Также разработана оффлайн-программа для информационных киосков, установленных в аэропорту и на железнодорожном вокзале города Кокшетау. Аналогичные киоски планируется установить в городе Нур-Султане и в поселке Боровое. Следующим этапом планируется разместить данные киоски в ТРЦ других регионов Казахстана и приграничных регионах Российской Федерации», - добавил спикер.

Для развития туристской инфраструктуры в текущем году реализовано шесть инвестиционных проектов. Это строительство «Promenade Burabay» - «BI-Group»; строительство аквапарка - ТОО «Орленок К»; реконструкция зданий санатория «Щучинский» - АО «Санаторий Щучинский»; строительство колеса обозрения - УДП РК; строительство трех бассейнов в районе отеля «Инжу»,ТОО «Береке-Бурабай», строительство нового корпуса санатория «Жеке-Батыр» - ТОО «Кристалл-Строй KZ» на общую сумму инвестиций 9,2 млрд тенге, с созданием 200 рабочих мест.

На стадии активной реализации находятся еще девять инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 138 млрд тенге.

«Это строительство коттеджного городка ТОО «East West company Ltd» - научно-оздоровительный комплекс «Назарбаев университет», реконструкция санатория «Жеке-Батыр», строительство отеля «WyndhamGarden», гостиничного комплекса ИП Цой Г.Л., базы отдыха для прохождения практики студентов специальностей туристского профиля, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, строительство мотеля, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, строительство экспозиционного центра на поляне Абылай хана, УДП РК, ТОО «Бурабай Даму», строительство курорта семейного типа «AQBURA Resort», - резюмировал руководитель облуправления туризма.