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Как в Нур-Султане решаются проблемы ливневок, рассказал аким

3 Декабря 2021 15:31
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Как в Нур-Султане решаются проблемы ливневок, рассказал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о принимаемых мерах по решению проблемы ливневых стоков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом наших климатических условий проблемы, которые имеются, мы решаем следующим образом. Мы создали специально коммерческое предприятие «Елорда Эко Систем». Приобрели спецтехнику, набрали штат, выделили средства. Из 30 самых проблемных участков 25 уже решили», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.

Для примера он привел участок по проспекту Момышулы, проезжая по которому, автобусы заполняются водой в дождливую погоду.

«Причиной тому являлось то, что, во-первых, диаметр трубы ливневой канализации был очень маленький и 70% было заполнено грунтом. Было некачественное содержание, не было отдельного предприятия, которое бы содержало эти сети. Сейчас оно имеется, работа ведется на системном уровне», - отметил аким.

«По проспекту Момышулы мы увеличили диаметр трубы в два раза, поставили дополнительные насосы, создали очистные сооружения, накопитель, который собирает более 40 тысяч кубометров воды. Там раньше было болото, неприятный запах, мусор. Сейчас эта проблема решена, свыше 2,5 тысячи тонн мусора мы вывезли оттуда», - заключил А. Кульгинов.

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#Инфраструктурные проекты   #Нур-Султан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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