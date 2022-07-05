5 Июля 2022 16:45

Как в Нур-Султане проведут Курбан айт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Курбан айт в Казахстане пройдет с 9 по 11 июля. С утра в первый день священного праздника в мечетях столицы состоится «Айт намазы». Об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель управления по делам религии города Нурдаулет Альмуханов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В мечетях города утром 9 июля состоится Айт намазы. Жертвоприношение в закрепленных местах забоя скота в Нур-Султане осуществляется с 8:00 до 18:00 часов. Также сделать это можно будет и онлайн через сайт Духовного управления мусульман Казахстана qurban2022.kz.

Для забоя скота были определены следующие места:

в районе Байқоңыр:

рынок «Жайлау», шоссе Алаш, ул. Ц 313;

рынок «Big Шанхай», шоссе Алаш 34/6 (за рынком «Көк базар»);

рынок «Шопан ата», (между рынком «Рубиком» и «Әмір»);

рынок «Баракат», ул. А 369, №10 здание;

крестьянское хозяйство «Шаушен», шоссе Алаш, 136 Б;

крестьянское хозяйство «Темеш», дорога Объездная 229,1а.

район Сарыарқа - универсальный рынок «Ұлжан», (бывший рынок «Саянур»), пр. Н. Тлендиева, 24.

Жертвенное мясо полностью будет распределено нуждающимся в помощи.

В дни празднования Курбан айт круглосуточно работает Call-center «109» для информирования населения о жертвоприношениях и других актуальных вопросах.

Фото: gov.kz