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Как в Нур-Султане намерены решить проблему пробок

12 Февраля 2020 12:49
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Как в Нур-Султане намерены решить проблему пробок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в акимате Нур-Султана хотят решить проблему пробок, рассказал аким Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил аким, на сегодня количество автотранспорта превысило 400 тысяч.

«Нам нужно расширять дороги, создавать дополнительные условия, чтобы разгрузить дороги. Вы знаете, у нас пробки по Кабанбай батыра, на Мәңгілік ел, в старой части города. Уже начато строительство двух мостов, начнем строительство третьего моста по проспекту Тәуелсіздік, который соединит Алматинский и Есильский районы. Проспект Кабанбай батыра расширим до 8 полос, местами до 6 полос. Это работа не завершится за год, потребуется два года. Мы развязки построим, видим заторы на участках, где Салтанат Сарайы, Керуен сити, проспект Туран», - сказал Алтай Кульгинов в ходе отчетной встречи перед населением.

Он также отметил проблему касательно ливневой канализации в городе.

«Наши проблемные участки – Бауыржан Момышулы, Иманова-Иманбаева – их затапливает. По этим проблем участкам работы начаты. По проспекту Туран начнем, в этом году по улице Иманова начаты работы. Но еще есть свыше 30 таких мест подтопления, над которыми мы должны провести работы. Сейчас мы готовим документацию», - проинформировал аким города.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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