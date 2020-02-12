Как в Нур-Султане намерены решить проблему пробок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как в акимате Нур-Султана хотят решить проблему пробок, рассказал аким Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил аким, на сегодня количество автотранспорта превысило 400 тысяч.

«Нам нужно расширять дороги, создавать дополнительные условия, чтобы разгрузить дороги. Вы знаете, у нас пробки по Кабанбай батыра, на Мәңгілік ел, в старой части города. Уже начато строительство двух мостов, начнем строительство третьего моста по проспекту Тәуелсіздік, который соединит Алматинский и Есильский районы. Проспект Кабанбай батыра расширим до 8 полос, местами до 6 полос. Это работа не завершится за год, потребуется два года. Мы развязки построим, видим заторы на участках, где Салтанат Сарайы, Керуен сити, проспект Туран», - сказал Алтай Кульгинов в ходе отчетной встречи перед населением.

Он также отметил проблему касательно ливневой канализации в городе.

«Наши проблемные участки – Бауыржан Момышулы, Иманова-Иманбаева – их затапливает. По этим проблем участкам работы начаты. По проспекту Туран начнем, в этом году по улице Иманова начаты работы. Но еще есть свыше 30 таких мест подтопления, над которыми мы должны провести работы. Сейчас мы готовим документацию», - проинформировал аким города.