Как в Нур-Султане будет организована работа крытых и некрытых продовольственных рынков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В постановлении главного государственного санитарного врача столицы «Об ужесточении ограничительных и карантинных мер» говорится об организации работы аттракционов на открытом воздухе, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа ЦОНов будет организована строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот «EgovKZBot 2.0» с установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов, запретом работы в воскресные дни, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических,санитарно-профилактических мероприятий.

Работа АО «Казпочта» в части услуг, которые не оказываются в режиме онлайн, будет организована с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 09:00 до 18:00 часов и запретом работы в воскресные дни.

Также следует организовать работу объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в штатном режиме с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с организацией одновременного посещения школ здоровья не более 5 человек, частных медицинских центров, клиник, стоматологий строго по предварительной записи, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 8:00 до 20:00 часов.

Разрешается проведение партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток.

Работа объектов образования независимо от форм собственности в текущем учебном году будет организована следующим образом:

обучение в традиционном формате в городских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах не более 15 человек;

обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах – с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 15 человек

обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы)70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу «1 класс – 1 кабинет», соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов)».

Работа объектов образования осуществляется согласно главы 10 приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 28 августа 2020 года №ҚР ДСМ-98/2020 «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года №611 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования». При регистрации случаев COVID-19 на объектах воспитания закрытие на карантин объекта производится согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

Следует организовать работу вузов и колледжей для студентов первых курсов в штатном режиме. При регистрации одного случая заболевания COVID-19 среди студентов или работников, посещающих вузы/колледжи обеспечить закрытие на карантин факультета/отделения до завершения инкубационного периода;

В постановлении также говорится об организации работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 15 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 9:00 до 20:00 часов;

Работа бизнес-центров, деловых домов, а также расположенных в них объектов по оказанию услуг адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, туроператоров и др., будет организована с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, при условии строгого соблюдения перевода не менее 80 % работников на дистанционную форму работы. График работы в будние и выходные дни с 9:00 до 22:00 часов, с запретом работы торговых бутиков (отделов) по реализации непродовольственных товаров воскресные дни.

Работа объектов туризма и организации в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, дома отдыха, туристические базы и др.)будут работать при заполняемости не более 80%, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

В постановлении также говорится об организации работы аттракционов на открытом воздухе, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 22:00.

Работа театров аниматрониксов, океанариума будет организована строго в режиме работы по типу галерей/музеев, с одномоментным посещением не более 10 посетителей в каждой зоне, с расчетом не менее 4 м2 на одного посетителя, с запретом проведения театральных представлений, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в воскресные дни.

В постановлении говорится об организации работы контактных зоопарков, независимо от места расположения, с одномоментным пребыванием не более 5 посетителей, из расчета не менее 4 м2 на одного посетителя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни в штатном режиме, с запретом работы и воскресные дни.

Работа закрытых пляжей и аквапарков в части функционирования бассейнов без водных аттракционов, будет организована из расчета 5 м2 зеркала воды на одного человека, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни в штатном режиме, с запретом работы в воскресные дни.

Работа объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые), будет организована независимо от места расположения, при соблюдении условий по заполняемости до 50 %, но не более 30 посадочных мест внутри помещения, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно- профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов и работу на доставку и вынос еды в штатном режиме. При этом строго запрещается организация и проведение коллективных, торжественных, семейных, памятных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), праздничных корпоративов и других массовых мероприятий.

В постановлении также говорится об организации работы крытых продовольственных рынков с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в штатном режиме, об организации работы крытых непродовольственных рынков, с заполняемостью из расчета 4 м2 на одного посетителя, при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и субботние дни с 10:00 до 20:00 часов, с запретом работы в воскресные дни. А работа продовольственных и непродовольственных рынков на открытом воздухе разрешена с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни с 10:00 до 18:00 часов.

В постановлении прописана работа продовольственных ярмарок «выходного дня» на открытом воздухе с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в выходные дни с 9:00 до 17:00 часов.

График работы в будние и выходные дни в штатном режиме касается объектов по реализации продовольственных товаров (магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты), независимо от места расположения, при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий. А работа объектов по реализации непродовольственных товаров разрешена при соблюдении заполняемости из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние и субботние дни в штатном режиме, с запретом работы в воскресные дни.

В постановлении говорится об организации работы санкционированных видов уличной торговли продуктами питания, в том числе объектов, реализующих продукты быстрого питания, пончики, мороженое, кофе на вынос, овощные палатки и др., с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением в будние и выходные дни в штатном режиме.



