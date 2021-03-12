Как в Нур-Султане борются с гололедом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий в Нур-Султане гололед. Как в городе борются с гололедом, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Нур-Султане ответили, что конкретно делается, чтобы предотвратить гололед в центрах города. Так, существует несколько способов избавления от наледи на автомобильных дорогах и пешеходных зонах: механический, фрикционный, химический.

«Механический способ подразумевает удаление осадков в зимнее время с помощью снегоуборочной техники и ручного труда. Метод больше подходит для уборки снега, но не особо эффективен для удаления наледи. Добиться хороших результатов возможно, используя механизированную уборку в сочетании с химическими веществами», - сказали в акимате в ответе на запрос МИА «Казинформ».

В свою очередь фрикционный способ борьбы с зимней скользкостью подразумевает россыпь на поверхность дороги мелких (от 2 до 6 мм) минеральных материалов – песка. Данный метод не устраняет ледяной наст, но за счет высоких абразивных свойств повышается коэффициент сцепления колес и подошв обуви с обледенелым дорожным покрытием.

Наиболее популярный и эффективный способ устранения наледи – применение противогололедных химических средств. Реагенты способны очищать дорожное полотно до состояния «черного асфальта».

В акимате в то же время заверили, что обработка противогололедными материалами производится аналогично во всех районах. Кроме того, в ведомстве рассказали, как ситуация по очистке ото льда обстоит на правом берегу.

«В настоящее время для устранения наледи применяется песко-соляная смесь и противогололедный материал «Айсмикс» (ГОСТ 33387-2015). Твердый многокомпонентный реагент на основе композиций хлористых кальция, натрия и магния, который распределяется на остановки, перекрестки, пешеходные переходы, мосты, тоннели, так же обрабатываются пешеходные зоны (тротуары)», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что за последние дни количество обращений в травматологию увеличилось. У людей выявляются переломы и другие травмы из-за падения.

Как информирует ДЧС, жителям и гостям столицы рекомендуется соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

- подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

- будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите;

- старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

- руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения;

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.