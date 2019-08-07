Как в Норвегии почтили жертв атомной бомбардировки Хиросимы

ОСЛО. КАЗИНФОРМ – В эти дни исполняется 74 года с момента атомных бомбардировок японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны. Хиросима стала первым в истории городом, на который 6 августа 1945 года была сброшена атомная бомба. День памяти жертв этой катастрофы отмечают в различных уголках планеты. Не стала исключением и Норвегия.

Движение «Нет ядерному оружию» организовало мирный митинг «Aldri mer Hiroshima» (Не повторим Хиросиму), который собрал представителей различных политических партий, НПО, религиозных деятелей, ученых, дипломатов, журналистов.

Символично и то, что митинг состоялся на столичной площади Осло у специально заложенного камня с эпицентра первого ядерного взрыва в истории человечества, который был привезен еще в годы «холодной» войны многолетним лидером норвежского антиядерного движения Оле Андресом Копрейтором.

В своих речах представители политических партий отмечали, что нынешняя система сдерживания в современном глобальном мире весьма условна. А представитель НПО «Врачи против атомного оружия» подчеркнул, что «сегодня достаточно использовать лишь 0,5% от мирового запаса ядерного оружия, чтобы вывести нашу планету из равновесия».

В свою очередь, представители молодежного крыла движения «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (ICAN) – лауреата Нобелевской премии мира 2017 года подчеркнули, что «передовые технологии предоставляют возможность попадания ядерного оружия в руки случайных лиц».

Завершился митинг совместным исполнением его участников песней протеста «We Shall Overcome» («Преодолеем!»), которая, по мнению Библиотеки американского Конгресса, является «самым мощным музыкальным оружием ХХ века».

Автор: Ильяс Омаров