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Как в МВД РК борются с кустарным огнестрельным оружием

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Июня 2021, 15:41
Как в МВД РК борются с кустарным огнестрельным оружием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10 преступлений с применением кустарного огнестрельного оружия совершено в Казахстане за 4 месяца текущего года. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Регистрируются факты совершения правонарушений с применением газового, сигнального, пневматического и «охолощенного» оружия, которые переделываются «кустарным» способом в боевое (выявлено в 2018 году 25 таких фактов, в 2019 году – 21, в 2020 году – 27, за 4 месяца текущего года – 10). По сведениям МВД, в основном переделке подвергается «охолощенное» оружие (предназначенное для стрельбы холостыми патронами) производства Российской Федерации, которое изначально изготовлено как холостое либо специально по образцу», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, указанное оружие в России не относится к категории огнестрельного и его приобретение осуществляется совершеннолетними лицами без каких-либо разрешительных документов.

«В настоящее время МВД разработан ряд законодательных поправок, предусматривающих регулирование вопросов ввоза, вывоза, приобретения, хранения и реализации «охолощенного» оружия, а также установление ответственности за нарушения правил его оборота, в том числе за контрабанду. Кроме того, предполагается введение обязательной регистрации в органах внутренних дел пневматического и сигнального оружия, имеющегося в настоящее время в продаже без разрешительных документов», - отметил Премьер.

Выработанные законодательные поправки проходят процедуру согласования с заинтересованными государственными органами, которые предполагается реализовать в рамках текущей законотворческой деятельности.

Ранее сообщалось, что более 500 единиц незаконно хранящегося оружия изъяли у казахстанцев.


Иллюстративное фото
Правительство РК   Премьер-министр РК   Борьба с преступностью   МВД РК  
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